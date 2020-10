Samuel Peron/ “Il tampone è negativo, devo farne un altro e poi sarò libero”

Il ballerino di Ballando con le stelle, Samuel Peron, è risultato essere negativo al covid. Dopo diverse settimane chiuso in casa a causa appunto dell’infezione da covid, l’artista inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Purtroppo non è ancora finita, perchè, come ben si sa, ad un tampone negativo ne deve corrispondere un altro altrettanto negativo: “Lunedì ho fatto il tampone – le parole di Samuel Peron in diretta tv a Storie Italiane, su Rai Uno – ed è risultato finalmente negativo. Ne devo rifare un altro oggi infatti non gioisco perchè l’ultima volta il tampone era negativo poi subito dopo positivo quindi fino a che non avrò il responso non voglio esultare”. Se anche il doppio tampone sarà positivo, a quel punto Peron sarà finalmente libero di tornare a fare la vita di prima: “Se sarà positivo potrò uscire di casa, l’Asl mi darà la liberatoria con la certificazione che ho fatto un periodo di quarantena. Prima del tampone di lunedì – ha ribadito – avevo avuto un tampone positivo, poi quello precedente era negativo. Ho scoperto che è una cosa molto comune che accade, ci sono molte persone di qualsiasi età a cui è accaduto”.

SAMUEL PERON NEGATIVO AL TAMPONE, BERNARDO: “FUNZIONA COSI’…”

In collegamento anche il professor Luca Bernardo del Fatebenefratelli, che ha cercato di spiegare questo fenomeno accaduto a Samuel Peron, del tampone dal risultato opposto nel giro di breve tempo: “E’ corretto eseguire due tamponi come Samuel Peron. Uno solo negativo non dà la certezza assoluta, questo è quanto ne sappiamo finora sul coronavirus. Potrebbe essere stato anche un problema tecnico comunque. La certezza di averlo fatto bene è di dovere uscire dal tampone con le lacrime, se non si spazzola bene fino in fondo può essere che non si trovi nulla. Si è visto di pazienti che si negativizzavano 60 o 90 giorni dopo, questo perchè il coronavirus lo conosciamo ancora poco”.



