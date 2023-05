Samuel Peron “Iva Zanicchi? Una diva”/ “Anna Oxa la mia preferita, Martina Stella…”

Samuel Peron e le partner a Ballando con le stelle

Samuel Peron si racconta nel salotto di Oggi è un altro giorno nella puntata del 24 maggio. Protagonista da anni di Ballando con le stelle, nel corso delle varie edizioni, ha ballato con tante donne del mondo dello spettacolo come Anna Oxa, Sabrina Salerno, Iva Zanicchi e tante altre. Tra tutte, però, c’è una donna, in particolare, che gli ha lasciato qualcosa in più. “Tra tutte Anna Oca perché ho fatto con lei un percorso incredibile. Venivamo criticati perché con lei portavamo delle coreografie strane, ballavamo scalzi e in ambito artistico mi piace sperimentare. L’unico rammarico è che si è fatta male altrimenti avremmo fatto un’edizione strepitosa”, racconta Samuel. “Con lei mi sono trovato davvero bene perché quando ci chiudevamo in camera prove era arte pura, ma sulla vita privata era molto riservata”, dice ancora Peron.

“Figlio unico, sei stato severo con te stesso?”, chiede Serena Bortone. “Sono stato molto severo io con me stesso rispetto ai miei genitori. Loro si sono sacrificati molto per farmi diventare quello che sono oggi mentre io, ad un certo punto, mi sono reso conto che gli stavo premendo e così, a 15 anni, sono andato a lavorare in fabbrica. Poi ho fatto il manovale, insomma non volevo pesare su di loro”, svela ancora Samuel.

La sorpresa di Iva Zanicchi per Samuel Peron

Nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Samuel Peron ha fatto coppia con Iva Zanicchi che, in collegamento da casa, al pubblico di Oggi è un altro giorno, racconta come sta dopo la caduta dalle scale. “Ieri l’ho chiamata e nonostante si sia fratturata le vertebre, lei è una stacanovista. Lei è andata anche all’evento per Albano ed è svenuta per la stanchezza. Stare al suo fianco mi ha insegnato tantissimo. Da lei ho imparato ad affrontare la vita sempre con il sorriso indipendentemente da quello che può succedere”, svela ancora Samuel. “Non mi sono trovato caratterialmente con Martina Stella. Con Valentina Vezzali avevo difficoltà tecniche”, aggiunge.

A sorpresa, poi, in collegamento telefonico, interviene Iva Zanicchi che si lascia andare a parole ricche d’affetto nei confronti di Samuel. “Samuel è un ottimo padre e marito. Io ero gelosa di lui e lo tenevo lontano da tutte le donne. In un periodo difficile della mia vita lui mi ha dato gioia, luce e amore perché io lo amo come un figlio”, dice Iva facendo emozionare Peron.











