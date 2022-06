Samuel Peron lascia Ballando con le stelle?/ “Darà l’addio a Milly”, l’indiscrezione

Samuel Peron, futuro incerto a Ballando con le stelle: “Mira alla conduzione“

Samuel Peron potrebbe presto dire addio a Ballando con le stelle per tuffarsi in una carriera televisiva differente. Si rincorrono le indiscrezioni circa il futuro del maestro di danzo nel talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Vero e proprio veterano del programma, presente nel cast sin dalla seconda edizione, Samuel Peron è reduce dal terzo posto ottenuto assieme alla partner di ballo Sabrina Salerno nel corso dell’ultima stagione. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere lontano dallo show che gli ha offerto, nel corso degli anni, un palcoscenico importantissimo per mettersi in mostra sul piccolo schermo.

Secondo quanto riportato da Nuovo Tv, infatti, Samuel Peron sarebbe in procinto di lasciare il cast: “Vuole fare carriera in tv e mira alla conduzione. Darà l’addio a Milly come hanno già fatto certi suoi ex colleghi“. Il riferimento è ad alcuni pilastri di Ballando con le stelle che, nel corso degli anni, hanno deciso di dire addio alla trasmissione per rincorrere nuovi obiettivi professionali: da Natalia Titova a Raimondo Todaro, sino a Samanta Togni.

Samuel Peron protagonista in tv: da Oggi è un altro giorno a Weekly

Samuel Peron sarebbe così ai saluti, non prima però di aver valutato con attenzione le nuove ipotesi per il suo futuro lavorativo. Oltre al ballo, ha anche fatto esperienza nel panorama televisivo, specialmente in Rai. Dal ruolo di inviato ricoperto nel programma sportivo Buongiorno Benessere, sino a diventare ospite fisso nel salotto di Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Ma la sua esperienza sul piccolo schermo non si esaurisce qui. Come rivelato da Nuovo Tv, Samuel Peron torna in tv nel ruolo di inviato in Weekly, il programma della mattina di Rai1 condotto da Fabio Gallo e Carolina Rey. Se da un lato i progetti per lui non mancano, dall’altro lato Milly Carlucci dovrà fare i conti con l’addio – ancora presunto – di uno dei grandi pilastri di Ballando con le stelle. La conduttrice sta preparando la nuova edizione, in programma a partire dal prossimo autunno, che potrebbe vedere per la prima volta l’assenza di uno dei suoi pupilli. Il condizionale resta d’obbligo, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

