Samuel Peron “Lite Lucarelli-Mariotto? Iva Zanicchi ci è rimasta male”/ “Non voleva…”

Samuel Peron a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 novembre 2022, ha parlato delle frasi di Selvaggia Lucarelli nei confronti delle esibizioni di Iva Zanicchi. In particolare, sabato sera la giornalista ha definito “squallido” il momento creato in pista ogni settimana dalla cantante, quando racconta barzellette. Peron ha riferito, in tal senso: “Iva ci è rimasta un po’, non tanto per quello che è stato detto da Selvaggia, ma per quello che si è venuto a creare. Non l’ha presa sul personale, ma ci è rimasta male, in quanto ha capito che non era piacevole per il pubblico. Lei vuole trasmettere gioia a chi ci guarda e trasmettere un messaggio positivo”.

IVA ZANICCHI CI È RIMASTA MALE: LE PAROLE DI SAMUEL PERON

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Samuel Peron ha chiarito che Iva Zanicchi è comunque un personaggio di quelli che hanno sempre caratterizzato “Ballando con le Stelle”, come in passato Costantino della Gherardesca. A margine dell’esibizione di sabato scorso e della lite Lucarelli-Mariotto, Iva Zanicchi ha detto: “Rispetto la giuria, io sono una donna diplomatica. Ho grande ammirazione per Selvaggia Lucarelli, perché spesso dà giudizi calibrati, intelligenti e giusti”.

