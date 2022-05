Samuel Peron, morta la mamma Gianna Costenaro/ L’annuncio in tv “Non è stata bene e…”

Samuel Peron, grave lutto: è morta la mamma

Grave Lutto per il ballerino Samuel Peron, volto storico della trasmissione Ballando con le Stelle: è morta l’amata mamma Gianna Costenaro è venuta a mancare nella giornata di ieri. A darne notizia, in diretta tv, è stata Serena Bortone nella puntata del suo programma Oggi è un altro giorno di questo venerdì 13 maggio. Proprio sul finire di trasmissione, la padrona di casa ha voluto rivolgere proprio a Samuel un abbraccio virtuale ma carico di affetto, dando così il triste annuncio.

Samuel Peron rappresenta un volto fisso del cast di Oggi è un altro giorno, assente nella puntata odierna a causa del grave lutto. Serena Bortone proprio nel corso della trasmissione ha voluto rivolgere il pensiero al popolare ballerino: “Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri”. La mamma di Peron, dunque, sarebbe venuta a mancare si presume dopo una malattia.

Il legame tra Samuel Peron e mamma Gianna

Una morte a quanto pare inaspettata, quella che ha colpito la mamma di Samuel Peron al quale Serena Bortone ha mandato il suo pensiero prima di chiudere la trasmissione, aggiungendo poi un messaggio diretto alla donna scomparsa: “Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te”.

L’annuncio del grave lutto che ha colpito Peron è arrivato quasi in punta di piedi. Il legame tra il ballerino e la sua mamma Gianna era molto forte, come dimostrato dalle parole usate dal ballerino lo scorso anno, in occasione della festa della mamma, quando postando uno scatto con la signora aveva detto: “Per ricordarci quanto siano importanti le mamme non occorre aspettare la seconda domenica di maggio! La mamma é sempre la mamma, il nostro punto di riferimento che con il suo amore incondizionato, prima ti ama poi ti conosce”.

