Samuel Peron piange a Verissimo: “Morte mamma Gianna? Cerco di metabolizzarla”/ “Genitori sempre supportato”

Samuel Peron sulla mamma Gianna: “Ho iniziato a ballare grazie a lei”

Prima di partire per l’Isola dei famosi, il naufrago Samuel Peron è stato ospite nella puntata di questo sabato 6 aprile di Verissimo. Il ballerino di Ballando con le stelle ha parlato ampiamente della sua vita privata e soprattutto della sua passione più grande che gli ha regalato grandi soddisfazioni professionali, la danza. Tuttavia, Samuel Peron non è riuscito a non piangere parlando di sua mamma Gianna, morta due anni fa, la prima a credere in lui e nel suo talento per la danza.

Nel dettaglio, infatti, Samuel Peron sulla mamma Gianna ha confessato: “Ho iniziato a danzare 4 anni ed è stata una volontà dei miei genitori soprattutto di mia madre. Ho capito che il ballo potesse essere il mio lavoro l’ho capito da grande a 23 anni” Sul dolore per la morte della mamma ha confessato: “Se n’è andata due anni fa. Io ho cercata di metabolizzarla in una certa maniera perché eravamo molto legati io e lei però fa parte del percorso della vita e bisogna accettare queste cose qua. Mio papa? Io gli ho detto mi raccomando non andare in depressione, resta impegnato e se la vive così.”

Samuel Peron confessa: “Subìto bullismo, i miei genitori mi hanno sempre supportato”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin Samuel Peron ha confessato di aver subito bullismo perché il ballo ai suoi tempi era visto come uno sport per ragazze non per maschi e quindi veniva deriso e preso in giro però ha avuto un grande supporto della famiglia che non gli ha mai detto: ‘dai basta, lascia stare’: “I mie genitori mi hanno sempre supportato”

Spazio ha avuto infine la storia d’amore di Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci: “Tania è una grandissima compagna di vita e dal primo momento che l’ho vista ho detto, lei sarà la donna della mia famiglia, con la quale costruirò una famiglia e così è stato” E quando è arrivata la proposta di partecipare all’Isola dei famosi è stata lei a dirgli ‘vai non perderti questa esperienza’.

