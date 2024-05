Samuel Peron ricorda mamma Gianna e piange all’Isola: “Era il mio fulcro”/ “Si è sacrificata tanto per me”

Samuel Peron ricorda sua mamma Gianna in diretta all’Isola dei Famosi 2024

È un fiume di lacrime Samuel Peron in diretta all’Isola dei Famosi 2024. Nel corso della puntata del 13 maggio, il ballerino ricorda sua mamma Gianna, morta due anni fa dopo aver combattuto contro l’Epatite B. Vladimir Luxuria gli chiede quali siano stati i suoi sentimenti in una giornata come la festa della mamma, festeggiata il giorno prima. Lui crolla in lacrime e ammette che non è facile pensare a lei: “Per me mamma era il mio fulcro.” ha spiegato il ballerino.

“È stata una donna che mi ha dato tantissimo, si è sacrificata tanto, l’ho vista tanto piangere. – ha continuato Peron in diretta, ricordando che – Lei ha sempre avuto il sogno di essere dove io sono arrivato. Se fosse qui le direi che la amo da morire.”

Samuel Peron: “Mamma Gianna è stata la mia prima fan”

Già in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno, Samuel Peron, parlando di mamma Gianna, ha ammesso che la donna avrebbe voluto seguire il suo stesso percorso nel mondo della danza, che per varie vicissitudini ha poi dovuto abbandonare. “I miei ballavano, mia madre è sempre stata entusiasta di quello che ho fatto, la mia prima fan, la donna che mi ha spinto in tutto e per tutto. – ha raccontato il naufrago – Anche lei avrebbe voluto farlo. Un giorno le chiesi ‘Sei felice del tuo percorso di vita?’, mi disse ‘no’. Le chiesi perché, e mi disse che la sua ambizione era quella del mondo dello spettacolo. Ho capito lì che ha proiettato su di me quello che avrebbe voluto fare nella sua vita. Tante cose le ho fatte soprattutto per i miei genitori, come laurearmi in Scienze motorie“.

