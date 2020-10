Samuel Peron/ “Tampone negativo, torno a Ballando e ballerò con Milly Carlucci”

Samuel Peron è finalmente guarito dal coronavirus e potrà a breve tornare a Ballando con le Stelle. Ad annunciare la guarigione completa dopo un lungo calvario è stato lo stesso ballerino, in collegamento stamane in diretta con il programma di Rai Uno, Storie Italiane: “Anche l’ultimo tampone era negativo – dice Samuel Peron parlando con Eleonora Daniele – sono felicissimo, son veramente felice, ho la certificazione dell’Asl di potere uscire, e sono libero”. In concomitanza con la bella notizia della negatività, la Daniele ha lanciato anche lo scoop: “Ora possiamo dirlo: non questo sabato ma quello della settimana prossima, Samuel Peron ballerà con… Milly Carlucci”. Il ballerino ha confermato: “Si, la mia ballerina sarà Milly. Me l’hanno comunicato ieri sera, io l’ho sentita già sabato per comunicarle appunto l’esito del tampone, il responso daell’asl, e ieri mi hanno comunicato questa cosa, sono veramente entusiasta ed è un onore per me poter tornare a Ballando e ballare con lei”.

SAMUEL PERON TORNA A BALLANDO, MILLY CARLUCCI: “SPERIAMO NON MI UCCIDA…”

A quel punto Storie Italiane ha contattato telefonicamente proprio Milly Carlucci che intervenendo in diretta ha confermato la notizia: “Sì, ballerò con Samuel Peron, ed è una notizia a due facce. Sono molto contento che Samuel torni con noi ma sono molto preoccupata che debba ballare con lui, non mi spezzare ti prego, le mie gambe e la mia schiena… Nel pomeriggio ci vediamo con Samuel Peron – ha proseguito la conduttrice di Rai Uno – e faremo il punto della situazione, le mie possibilità sono limitatissime quindi qualcosa che non mi uccida. Comunque Samuel è un coreografo molto intelligente e sa come valorizzare le persone che possono dare poco”. Milly Carlucci ha aggiornato anche un po’ le notizie dall’infermeria di Ballando con le Stelle: “Ieri la Mussolini si è allenata tranquillamente, ha il naso un po’ gonfio, c’è un livido e ogni tanto si sente un po’ sbarellata, ha un po’ di mal di testa. La Celentano ha invece male al ginocchio ed è andata a farsi una visita. Vorrei interrompere questa linea di contatto con gli ospedali”. In conclusione Peron ha aggiunto: “A tutte le persone che sono a casa malate dico di resistere e di tenere duro perchè si può affrontare questa situazione covid, ma non minimizziamola perchè il virus c’è, e l’appuntamento con il virus non si sa quando è, e questo può portare a dei problemi personali per via dell’isolamento, ma anche dei problemi sul lavoro”.



