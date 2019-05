Samuel Peron/ “Tania Bambaci? Voglio un figlio, ma lei prima vuole…” (Vieni da me)

Samuel Peron ha partecipato oggi al “Chi preferisci” di Vieni da me. Il ballerino ha dovuto scegliere tra delle donne che ha conosciuto per arrivare così alla sua preferita, ma questo lo ha portato a raccontare dei retroscena su loro. Si parte da Loredana Cannata, con cui partecipò a Ballando con le Stelle nel 2005. «Inevitabilmente il programma ti porta a degli scontri. Finisci in un contesto diverso e nel quale devi metterti a nudo». Invece di Eleonora Giorgi ha messo in evidenza «classe ed eleganza inaudita». L’attrice è anche logorroica, ma questo non ha pesato anzi: «Mi sono divertito tantissimo con lei». Nella sua lunga esperienza a Ballando con le Stelle ha ballato anche con Martina Stella: «È molto talentuosa, sa fare tutto, ma in quel periodo non aveva fiducia nel lavoro che stavo facendo con lei». E questo li ha portati ad alcuni scontri: «C’era un po’ di astio, era un po’ difficile andare avanti».

SAMUEL PERON E TANIA BAMBACI: “VOGLIO UN FIGLIO MA LEI…”

Nell’intervista a Vieni da me il ballerino Samuel Peron ha parlato anche di Anna Oxa, una delle compagne di ballo preferite. «i può dire qualsiasi cosa di lei, ma per me è stata l’edizione più bella in assoluto. Con lei ho imparato, è una donna eclettica». Divertente invece il retroscena su Cecilia Capriotti: «Senti la scia del profumo che lascia. Una volta mi disse che mette il suo profumo anche al cane. Sentivo il suo profumo ma era lontana, quindi non capivo. Quindi mi resi conto che avevo il suo cane vicino». Infine, si passa a Marzia Roncacci, con cui partecipa all’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle: «Mi sono divertito molto con lei, è il personaggio della stagione». E quindi ha scelto lei nel gioco di Caterina Balivo. Ma c’è spazio anche per la vita privata e infatti ha ricevuto un videomessaggio della fidanzata Tania: «Sto andando in palestra. Devo tenermi in forma perché potrebbe arrivarmi una proposta di matrimonio». Ma Samuel Peron non è affatto convinto: «Stiamo insieme da sei anni, siamo andati a convivere subito. Quindi le ho chiesto di fare un figlio, ma lei vuole sposarsi prima, invece per me non è indispensabile».

