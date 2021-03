Samuel Peron, vittima di bullismo/ “Ho pensato di lasciare la danza”

Samuel Peron è stato ospite della puntata di oggi, martedì 16 marzo, di Unomattina. Ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti, il ballerino di “Ballando con le stelle” ha parlato della sua infanzia in cui è stato vittima di bullismo a causa della sua passione per la danza. “Hai mai pensato di lasciare la danza?”, gli hanno chiesto i padroni di casa. Peron ha ammesso di aver pensato tante volte di lasciare: “Non ne potevo più del bullismo e pensavo “adesso cambio”. Ho provato a fare basket, nuoto e tante altre discipline, ma alla fine sono tornato al ballo”. Il ballerino ha spiegato di non aver voluto e potuto lasciare il mondo della danza dove era cresciuto: “La scuola di ballo era la mia seconda casa, trascorrevo lì interi pomeriggi, fino alla sera, e vedevo i miei compagni di danza. Non me la sentivo di lasciare una realtà che ormai mi apparteneva” .

Samuel Peron: il successo a Ballando con le stelle

Samuel Peron ha raccontato di aver fatto tantissimi concorsi e di aver lavorato per la prima volta in televisione quando aveva solo dieci anni. Il ballerino, classe 1982, fa parte del cast di “Ballando con le stelle” a partire dalla secondo edizione del 2005. Ha vinto la quarta edizione in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Quest’anno invece non ha potuto partecipare con continuità al programma di Milly Carlucci a causa della lunga positività al Covid: “Per via del virus ho fatto a singhiozzi l’ultima edizione di Ballando”. Tra le sue partner ricordiamo Eleonora Giorgi, Martina Stella, Valentina Vezzali e Margareth Madè. In studio a Unomattina Samuele Peron ha scherzato con i due conduttori, Monica Giandotti e Marco Frittella, che prima o poi verrà il loro turno per partecipare a “Ballando con le stelle”. “Non mi avrete mai!”, ha risposto Frittella.

