Samuel Pietrasanta, E Dove sarai Tu/ Penalizzato per scarsa originalità? (Italia Sì)

Samuel Pietrasanta sembra essere uno dei favoriti a presenziare a Sanremo Giovani il prossimo febbraio 2020, per ora è finalista. Samuel è un cantante pop che stupisce, non per la sua eccentricità, ma per la sua normalità, dote assai rara oggi nel mondo dello spettacolo in cui tutti tentano di “stupire” in ogni modo e con ogni ostentazione. Pietrasanta è nato nel 1992 a Catania e si è dimostrato subito, appena salito sul palco delle selezioni per Sanremo Giovani, un cantante con un timbro, una classe, davvero interessanti per il panorama musicale italiano. Che sia un talentuoso fuoriclasse si vede subito, merito anche dello studio di musica alla scuola di Mogol che frequentò ottenendo a soli 15 anni una borsa di studio. Ha un passato anche di cantautore di strada, tanta gavetta che gli ha insegnato a trasmettere agli altri le emozioni che la musica dà a lui stesso. A Catania fonda la sua prima band ed inizia ad esibirsi nei locali della sua terra sino ad approdare al talent The Voice of Italy.

Raffaella Carrà non ha dubbi, dopo le prime battute di Samuel si gira subito e lo sceglie per la sua squadra. A The Voice of Italy non sfonda, non riesce ad arrivare in finale, si ferma in semifinale ma intanto la sua ascesa sul teleschermo e nel cuore degli italiani è iniziata. L’esibizione di Samuel Pietrasanta a The Voice of Italy con il brano “Una Poesia Anche Per Te” è visibile CLICCANDO QUI: É nell’autunno del 2019 che finalmente arriva la grande opportunità di Sanremo Giovani. La presentazione di Samuel in Tv alla trasmissione condotta da Marco Liorni “Italia Sì”, che seleziona, appunto, i finalisti che arriveranno al Festival di Sanremo 2020 è visibile CLICCANDO QUI.

Samuel Pietrasanta, Italia Sì: in gara con “E dove sarai tu”

La kermesse si svolge in 4 appuntamenti durante i quali i concorrenti, 20 semifinalisti, devono aggiudicarsi un posto nella finalissima di dicembre. In quella occasione i cantanti saranno dimezzati e solo 5 di loro potranno aggiudicarsi un posto sul palco di Sanremo come Nuove Proposte del Festival 2020. La canzone che Samuel sceglie per Sanremo Giovani è intitolata “E Dove sarai Tu”, una canzone pop lineare, con uno stile melodico che andava in voga soprattutto ad inizio degli anni 2000. É stata definita da molti critici una canzone comune, senza pretese stilistiche né canore eccezionali, ma al contempo un brano che forse per l’interpretazione intensa di Pietrasanta emoziona e conquista. É un pezzo tipico dei più giovani, una canzone adattissima a Sanremo, melodica e con tema amoroso. Nel testo Samuel dice alla sua innamorata che non vi sono strade da percorrere già prestabilite, non si può sapere cosa sia più giusto e cosa non lo sia affatto. Non esiste qualcuno che sia sapiente più dell’amore e dei sentimenti nello spiegarti come vivere e che scelte fare. Insomma “E dove sarai tu” è un chiaro inno all’amore e a chi a lui si affida senza remore. Alcuni esperti di musica ritengono che le pecche di Samuel siano quelle di proporre canzoni ed uno stile che cozza con ciò che, anche a Sanremo, è stato proposto da parte dei giovani negli ultimi anni cioè stili musicali come Trap, Rap, Hip Hop decisamente meno melodici ma più trasgressivi e underground. Il rischio è che Samuel Pietrasanta pecchi di scarsa originalità e venga penalizzato per questo. D’altro canto il suo seguito sui social network denota che ai giovani Samuel piace così come è il suo cantare l’amore in tutte le sfaccettature. Questo cantante ha enormi potenzialità di entrare nel firmamento, non solo delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 ma anche nello scenario dei musicisti italiani più amati.

