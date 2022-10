Samuel Rosica, chi è il concorrente Il Collegio 7/ “Sono un po’ matto, mi piace fare macello”

Chi è Samuel Rosica: il dj matto concorrente a Il Collegio 7

“Mi chiamo Samuel, ho 14 anni e sono un po’ matto, mi piace fare macello” parte così la presentazione di Samuel Rosica, in arte il dj matto de Il Collegio. Originario di Bitonto in provincia di Bari, per Samuel la scuola non è di certo un luogo in cui studiare, piuttosto è giusto definirlo come un posto in cui divertirsi, lanciare sedie ed emettere buffi versi animaleschi. Samuel ha una concezione del mondo scolastico tutto suo, tanto che non batte ciglio nel momento in cui confessa di avere ben cinquantasei note disciplinari.

Dal punto di vista della preparazione non è uno dei primi della classe, ma prende con stile e ironia le sue eventuali lacune; alla domanda “La tigre di Cremona è… ” non ci ha pensato due volte a rispondere “bella”. Come gran parte dei suoi colleghi, Samuele segue il trend del “Non mi fidanzerò mai al Collegio” lasciando anche lui un margine di dubbio per i suoi follower, anche se al momento non ha pubblicato altro che possa far pensare ad un possibile flirt.

Samuel Rosica e l’amore per la musica

Occhiali rotondi, stile semplice e cuffie poggiate sul collo, Samuel Rosica ama la musica e il divertimento ed è un fiume in piena che non si arresta mai. Legato fortemente alla natura e alla sua terra natia, Samuel dimostra questo profondo amore girando per le strade del suo paese, addentrandosi nei campi con la sua fedele bicicletta o anche con la cariola rischiando, o meglio prendendo concretamente, le multe per raccolta illecita di fichi mentre si arrampicava su un albero.

Questo episodio è stato raccontato da Samuel durante la presentazione nelle backstories e la naturalezza con cui si appresta a farlo lascia un sorriso benevole sul volto di chi lo ascolta, ma anche la consapevole che l’ambiente del Collegio potrebbe non riuscire a frenare la sua indole iperattiva. Schietto e sincero, Samuel si presente sui suoi profili social come @samuel_rosica su Tik tok, in cui conta 1.051 follower mentre su Instagram quasi 3.000.

