Samuel, X Factor 2019/ Partito in sordina: con i Booda punta alla vittoria finale

Samuel (all’anagrafe Samuel Umberto Romano, 7 marzo 1972) è entrato in punta di piedi ad X Factor ma adesso, tutti gli altri giudici, sembrano temerlo. Autore e compositore molto attivo: ha realizzato otto album originali con i Subsonica e sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore. A tutta questa musica si unisce (e aggiunge) anche la sua attività da solista, che comprende i ruoli di dj e produttore di musica techno. Tra gli artisti più stimati della scena alternativa italiana da fine anni ‘90 ad oggi, ha partecipato due volte a Sanremo – nel 2000 con i Subsonica (Tutti i Miei Sbagli, divenuto un pezzo classico della band) e nel 2017 da solista con il brano dal titolo “Vedrai”. Autore di bellissimi testi, ha una forte presenza sul palcoscenico e la particolare capacità di intervallare spigolosità vocali a raffinatissime trame melodiche. Ed intanto, mentre Malika Ayane e Sfera Ebbasta continuano a punzecchiarsi dietro il bancone dei giudici, proprio Samuel, partito in sordina, sta scalando le classifiche.

Samuel, il giudice di X Factor 2019 partito in sordina batterà tutti?

Samuel ha iniziato la sua nuova esperienza in sordina. Proprio per questo motivo, nel corso del debutto, il critico televisivo Aldo Grasso, per il Corriere della Sera aveva scritto: “Il più a disagio sembra Samuel, il leader dei Subsonica, sempre incerto se fare un discorso tecnico o lasciarsi andare a una valutazione più complessiva”. La sua partenza a rilento ha conquistato “carburante” con il passare del tempo, tanto da scalare letteralmente le classifiche di gradimento del pubblico e dei bookmaker. È Samuel infatti, l’unico giudice di X Factor 2019 che ha ancora la squadra inalterata e secondo gli analisti di Stanleybet.it è lui il giudice da battere. La sua quota si abbassa ulteriormente e arriva a 1,75, seguito da Mara Maionchi a 2,25, Sfera Ebbasta a 5,00 e Malika Ayane, rimasta solo con Davide (12,00), che viaggia altissima a 12,00. Dopo le esibizioni della passata puntata Eugenio Campagna prende il volo e sorpassa i Booda offerti rispettivamente a 2,75 e 3,00. Sofia Tornambene resta a 5,00 seguita da Nicola Cavallaro, l’italiano che ha conquistato “The Voice of France”, a 8.00. Si alza la quota dei Seawords dopo la prova certamente sottotono di giovedì scorso e passando da 8,00 a 10,00. A rischio uscita è Giordana Petralia a 30,00.

