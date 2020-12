Samuele Barbetta, Amici 20/ Piange per la lettera del padre: “Orgoglioso di te”

Samuele Barbetta emoziona ed incanta ad Amici 20 esibendosi sui passi di una sua coreografia sulle note di una canzone di Gino Paoli. Un’esibizione intensa, profonda ed intima adl tempo stesso quella del ballerino che difende la propria maglia, ma conquista non solo gli applausi del pubblico e della sua insegnante Veronica Peparini, ma anche quelli di Alessandra Celentano che spazza via i dubbi che aveva sul suo talento facendogli dei complimenti importanti. “Penso che tu sia un artista. Hai un cervello pensante, un corpo danzante”, ha ammesso l’insegnante di danza classica stupendo non solo Samuele, ma anche Maria De Filippi che ha lasciato il ballerino al centro del palco per fargli godere gli applausi.

LA LETTERA DEL PADRE DI SAMUELE BARBETTA AD AMICI 20

Maria De Filippi, poi, legge una lettera che il padre ha scritto a Samuele Barbetta. “Io, mamma e la tua dolce sorella ti stiamo seguendo in questo percorso ad Amici e siamo veramente fieri di te. Con la tua solita umiltà ed educazione che speriamo di averti trasmesso con il nostro insegnamento ne hai fatta di strada per arrivare lì. Abbiamo fatto tanti sacrifici insieme per rendere possibile il tuo sogno, ma noi, come genitori non ti abbiamo mai impedito di lottare per il tuo sogno. Anzi, ti abbiamo sempre sostenuto nel bene e nel male. Siamo una famiglia modesta e tu lo sai. Lavoriamo ogni giorno per non farvi mancare nulla. A volte sono io a chiederti se ti serve qualcosa e tu, umilmente, mi dici no papà, non preoccuparti. Il più delle volte ti chiedo se stai bene perché se stai bene te tutti noi lo siamo”, legge la conduttrice. La lettera, poi, si conclude così: “Siamo orgogliosi di te e ogni volta che balli o che ti vedo in tv mi fai emozionare e piangere. Anche se non fossi lì, per noi, saresti sempre il nostro principe. Ti vogliamo un mondo di bene, ci manchi tantissimo”.



