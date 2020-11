Samuele Barbetta, Amici 2020/ “Spiderman? Suoi valori sono anche i miei”, la Celentano lo boccia?

Samuele Barbetta ad Amici 2020 balla e si emoziona: “Spiderman? Suoi valori sono anche i miei”

Samuele Barbetta continua ad essere protagonista di Amici 2020. Il ballerino sui generis è arrivato nel programma stupendo ed attirando il giudizio del pubblico ma anche un po’ l’antipatia di Alessandra Celentano che in lui non vede molto. Il suo arrivo in casetta è stato struggente perché si è posizionato nella sua letto con il suo Spiderman pronto a sottolineare i suoi valori e la sua voglia di solitudine per mettere a fuoco quello che gli accade. A parlare con lui in settimana è stata Rosa che ha un po’ approfondito la loro conoscenza, ed è a lui: “Spiderman rappresenta una cosa a cui mi sono legato, la prima cosa che mi ricordo di aver detto è wow, cos’è questa cosa. Ti insegna dei valori che per un bambino sono importanti come per un adulto, quando penso a lui è come se volesse fare la cosa giusta ad ogni cosa, si mette sempre al di sotto di quella che è la cosa giusta da fare”.

Samuele Barbetta convincerà Alessandra Celentano?

La cosa ha molto colpito Rosa che ad Amici 2020 sembrava quasi commossa proprio come Samuele Barbetta che ha continuato il suo racconto spiegando: “Spiderman non è molto forte, quando è normale è uno sfigato e quando è un supereroe non è molto forte. Non è un belloccio, non è un modello, ha problemi di soldi, è uno che sembra di non farcela e per me è importantissimo, sono dei valori che devo sempre ricordare, pensare a lui mi ricorda che non c’è una persona perfetta. Sbaglia anche lui”. In sala prove, invece, si veste di questo alone un po’ di tenerezza e paura e diventa un leone soprattutto quando prepara la coreografia che ballerà oggi pomeriggio cercando di convincere Alessandra Celentano che lui è un ballerino vero, come finirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA