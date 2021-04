Samuele Barbetta, Amici 2021/ Conquista Raimondo Todaro e vola alto

Samuele Barbetta conquista Raimondo Todaro ad Amici 2021 con la sua malinconia

Vola alto Samuele Barbetta che ad Amici 2021 continua a mietere successi e non solo tra il pubblico che ormai è rapito da lui da quando si è presentato davanti alla telecamera parlando della sua passione e del suo legame con Spiderman. Una storia affine la loro, per tanti versi, e non solo perché Samuele quando balla si sente un po’ come quell’eroe con la maschera, ma anche per la sua vita fatta di tante ferite proprio per il suo modo di essere e di non venire accettato. Quel velo di malinconia, di paura e di dolore lo si legge nella sua danza, qualsiasi essa sia, e l’ha notata anche Raimondo Todaro che in settimana è stato chiamato a giudicare i ballerini di Amici 2021 e, naturalmente, a premiare anche Samuele Barbetta che è stato definito un artista a tutti gli effetti.

Serena Marchese, Amici 2021/ Batte Martina ma rischia l'eliminazione ma..

Samuele Barbetta e Giulia di nuovo in coppia ad Amici 2021

In particolare, Samuele Barbetta ha danzato sulle note di That’s life e a quel punto il professore non ha potuto far altro che complimentarsi con il gioiellino di Amici 2021 osservando: “Oltre a essere un bravissimo ballerino, sei proprio un artista. Sei unico nel tuo genere, arriva quello che senti dentro, quella malinconia che colpisce dritto al cuore”. Lui ha cercato di spiegare il suo stato d’animo ma non c’è stato il tempo di dire la sua. Siamo sicuri che i fan apprezzano molto la sua danza e anche questa sera, per la gioia di tutti, avremo modo di vederlo sia in solitaria che poi con Giulia in coppia, ancora pronti a vincere contro tutti e tutto.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Giulia Stabile, Amici 2021/ Una dedica speciale sul palco e...Giulia Stabile, Amici 2021/ Batte Sangiovanni e si mette male...

© RIPRODUZIONE RISERVATA