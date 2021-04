Samuele Barbetta, Amici 2021/ E’ crisi netta, finisce al ballottaggio?

Samuele Barbetta al ballottaggio ad Amici 2021?

E’ crisi per Samuele Barbetta. Il ballerino ormai parte ‘degli intoccabili’ non solo è finito in lacrime in settimana ad Amici 2021 ma finirà al ballottaggio, o quasi, proprio questa sera. Come volevasi dimostrare, dopo l’uscita di Rosa e Martina, sembra proprio che nella categoria ballo l’imbuto si stia stringendo e solo chi avrà la lucidità e i nervi saldi per andare avanti potrà arrivare al momento finale sperando nella vittoria, in questo caso, del circuito ballo. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che per il ballerino non andrà bene e che addirittura finirà di nuovo col perdere e tutto perché si continua a parlare della bravura di Giulia che oscura il suo essere ballerino. Samuele non prenderà molto bene le parole dei giudici e a complicare le cose ci penserà proprio il fatto di finire al ballottaggio.

Questa sera finirà al ballottaggio ma non prima di finire allo scontro con i cantanti

Anche in settimana Samuele Barbetta ad Amici 2021 ha avuto il suo momento di crisi finendo in lacrime sotto il suo cappuccio. In settimana il ballerino ha chiesto alla produzione di avere una scenografia per una sua coreografia ma, nonostante questo, è finito in lacrime tanto da spingere Maria de Filippi ad intervenire. Il pupillo di Veronica Peparini ha ammesso di avere paura ” Ho un’aspettativa davvero quasi impossibile per le cose che faccio. Non ho un’aspettativa grandiosa quando faccio le cose degli altri, so di avere dei limiti. Ma quando faccio le mie cose non mi pongo limiti. Io ho paura di non essere all’altezza”. La conduttrice ammette di avere dei dubbi anche lei e delle paure nonostante i suoi anni di carriera e anche per via del rapporto con la madre che l’ha spinta sempre al massimo. A quel punto gli ha chiesto di essere libero e agire di istinto.

