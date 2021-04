Samuele Barbetta, Amici 2021/ In coppia con Giulia spacca ma la Celentano…

Samuele Barbetta vince ancora ad Amici 2021 ma…

Samuele Barbetta non convince ad Amici 2021? Il giovane ballerino è entrato un po’ in sordina nella scuola fortemente voluto da Veronica Peparini che continua a sostenerlo ma, a quanto pare, c’è qualcuno che inizia ad essere un po’ sofferente al suo modo di ballare e, forse, lo è stato sempre. Samuele Barbetta non ha mai convinto fino in fondo Alessandra Celentano convinta che sia molto bravo nella sua improvvisazione e nelle sue coreografie ma davvero poco versatile e quindi poco consono anche al serale di Amici 2021. Il ballerino comunque ci è arrivato ed è uno dei preferiti dei giudici e del pubblico ma continua ad avere contro la Celentano, almeno in alcuni frangenti. Anche questa sera la maestra di classico avrà qualcosa da dire su di lui mandandolo un po’ in crisi, ne siamo certi.

Alessandra Celentano contro Samuele Barbetta ad Amici 2021?

Secondo quanto rivelano le anticipazioni del quarto serale di Amici 2021, Samuele Barbetta avrà modo di mettersi in gioco nella prima manche della puntata finendo allo scontro proprio con la pupilla della Celentano, Serena Marchese. A quel punto i giudici daranno il punto a Samuele ma la prof avrà qualcosa da dire ovvero evidenzierà il fatto che il ballerino continua a vincere non tanto per le sue doti quando per i suoi passi a due con Giulia Stabile. Anche in questo caso il ballerino della Peparini scenderà in pista al fianco della sua amica e collega convincendo il pubblico e anche i giudici che gli daranno il punto. Quale sarà la risposta di Samuele e della sua insegnante?

