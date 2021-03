Samuele Barbetta, Amici 2021/ Una dedica speciale alla sua fidanzata?

Samuele Barbetta ad Amici 2021 fa una dedica speciale alla possibile fidanzata?

Non sappiamo molto della vita privata di Samuele Barbetta ma quello che sappiamo è che nel secondo serale di Amici 2021, il ballerino salirà sul palco per mettere insieme una coreografia importante da dedicare ad una persona che lo è altrettanto. Basta spulciare il suo profilo Instagram per capire che la sua riservatezza è un vero e proprio stile di vita come la sua danza ma oggi qualcosa cambierà perché dopo mesi passati sotto i riflettori in casetta e poi sul palco del programma, dirà qualcosa di più personale. Il momento propizio si presenterà quando la squadra, al gran completo, finirà al ballottaggio rischiando quindi di uscire. A quel punto Samuele Barbetta si esibirà in una coreografia tutta sua e che ammetterà di aver dedicato ad una ragazza di cui sta sentendo molto la mancanza, ma di chi si tratta? Fosse stata una parente lo avrebbe detto ma così non è stato. Solo seguendo questo secondo serale di Amici 2021 capiremo se il ballerino rilascerà qualche altro indizio oppure no.

Samuele Barbetta e il passo a due con Giulia sulle note di Pezzo di Cuore

Ad Amici 2021 Samuele Barbetta quindi finirà sotto la lente per via di questa dedica misteriosa (che ci sia ancora Anna, quella che sembrava essere la sua ex, nella sua vita?) ma anche per un passo a due struggente che lo vedrà protagonista al fianco dell’amica e ormai sorella, Giulia Stabile. I due si esibiranno in un nuovo passo a due reduci dal successo della prima puntata quando “passeggiavano” allegramente sui tetti pronti a rincorrere o scambiarsi una stella. Anche questa sera i due regaleranno al pubblico e ai giudici grandi emozioni sulle note della canzone di Emma e Alessandra Amoroso, Pezzo di Cuore.

