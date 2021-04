Samuele Barbetta, Amici 2021/ Vince la prova sensualità.. con ironia!

Samuele Barbetta vince ancora ad Amici 2021?

Ma ci sono ballerini più interessanti e intensi di Samuele Barbetta ad Amici 2021? Siamo sicuri di no e anche lui inizia a capirlo soprattutto per via della classifica di gradimento del pubblico, che in settimana lo ha voluto promuovere, ma anche per quello che succederà nel serale di questa sera. In realtà il programma è stato già registrato giovedì pomeriggio e quindi il ballerino è già alle prese con le nuove coreografie da preparare, ma solo stasera il pubblico avrà modo di capire come è andata la tanto odiata prova sensualità che lo ha messo in crisi questa settimana. Scoperto del guanto di sfida sulla sensualità addirittura contro Alessandro Cavallo, Samuele Barretta è andato letteralmente in crisi tanto da richiedere l’intervento di Veronica Peparini che lo ha spinto a non mollare affrontando la prova come poteva fare, al meglio.

Samuele Barbetta sexy ma in chiave.. ironica ad Amici 2021

A lanciare il guanto di sfida in settimana è stata proprio Lorella Cuccarini che ha inviato un video ai ragazzi parlando della prova sulle note di Relax, del gruppo Frankie goes To Hollywood: “La coreografia non richiede particolare tecnica, ma capacità, presenza scenica e soprattutto la sensualità dei ragazzi, un’esibizione in cui né Alessandro né Samuele si sono mai cimentati all’interno della scuola di Amici. Pensiamo possa essere una buona occasione per entrambi”. La lettera ha ridotto alle lacrime Samuele fino a quando al suo cospetto non si è presentata proprio Veronica Peparini che lo ha rassicurato: “Se tu questo lo fai in una chiave tua, il punto è nostro. Hai la capacità di trovare delle storie addosso a te. Puoi farlo anche in chiave ironica”. Sembra che sarà proprio questo che Samuele farà in questo terzo serale vincendo ancora.

