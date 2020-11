Samuele Barbetta, chi è?/ Ballerino ad Amici 20 sogna di essere Spiderman

Samuele Barbetta, chi è? Il ballerino ad Amici 20 che ha conquistato Veronica Peparini

Intenso, particolare e magnetico, questo possiamo dire di Samuele Barbetta, il ballerino di Amici 2020/2021 che ha ottenuto il sì da Veronica Peparini e che è così riuscito ad entrare nella scuola dopo aver lasciato tutti senza parole. La sua coreografia strana fatta di accenti ma anche di particolarità, mettiamola così, sulle note di ballata sulle note di That’s Life ha conquistato l’interesse di Veronica Peparini ma non quella di Alessandra Celentano che su di lui sembra davvero essere categorica. Alla fine però il nostro ballerino è entrato nella scuola portando con sé tutta la sua particolarità evidenziata ancora di più dal pomeridiano in onda su Italia1 in cui, mentre tutti gli altri festeggiavano il loro arrivo in casetta tra balli e abbracci, lui ha preferito assimilare tutto questo da solo. Lui stesso ha spiegato ai microfoni del programma di essere molto bravo a stare da solo e di essere convinto che debba esserci sempre questo spazio nella sua vita, quello in cui si ritrova solo per riflettere e caricare un po’ le batterie.

Samuele Barbetta come Spiderman grazie ad Amici 2020/2021?

Ad Amici 2020/2021 Ad attirare ancora più l’attenzione su Samuele Barbetta, è stato il momento in cui ha preso possesso della stanza e del suo letto piazzando sul suo cuscino il suo Spiderman. L’uomo ragno non è solo un supereroe ma è l’emblema della vittoria personale perché nato come uno sfigato qualsiasi ed è diventato un eroe. Il ballerino ci rivede la sua vita in questa storia e siamo sicuri che il suo modo di essere eroe sia proprio attraverso la danza. Secondo le anticipazioni di oggi, Samuele porterà una coreografia sua sul palco di Amici 2020 con una musica scelta da Veronica Peparini che continuerà a confermare il suo banco, questo è ovvio.



