Samuele Barbetta concorrente a Tu si que vales/ Dopo Amici torna da Maria De Filippi!

Solo pochi mesi fa gareggiava nello studio del serale di Amici 20 per la vittoria. Purtroppo la gara di Samuele Barbetta si è conclusa ad un passo dalla finalissima di Amici, ma subito dopo Sam si è rimesso al lavoro e ha anzi deciso di rimettersi anche in gioco in TV. Così, pochi mesi dopo, Samuele torna su Canale 5 in un nuovo programma televisivo.

Come riporta IsaeChia, le anticipazioni dell’ultima puntata di Tu si que vales, che vedremo in onda prossimamente, svelano che tra i concorrenti si è presentato proprio Samuele di Amici ma non da solo, bensì con la sua compagnia di danza De Anima, della quale è direttore artistico. Qui ha ritrovato anche Giulia Stabile, la sua grande amica, con la quale ha spesso ballato sul palco di Amici 20.

Samuele di Amici 20 a Tu sì que vales: com’è andata la performance?

Ricordiamo che Samuele Barbetta è stato, insieme a Giulia Stabile, parte della squadra di Veronica Peparini ad Amici. Il suo è stato uno dei percorsi più apprezzati della scorsa edizione, tanto da attirare i complimenti di molti volti della danza anche esterni alla scuola. Il suo sogno, d’altronde, è proprio quello di diventare un affermato coreografo. Ma come se l’è cavata a Tu sì que vales? Le anticipazioni ci svelano che l’ex allievo di Amici, insieme alla sua compagnia di danza (nella quale balla anche la sua fidanzata Claudia), ha ottenuto fantastici risultati sia da parte della giuria che da parte del pubblico in studio. Ciò vuol dire che rivedremo Samuele anche alle semifinali di Tu sì que vales.

