Samuele Barbetta, ex Amici: protagonista nel nuovo videoclip di Ed Sheeran/ “E’ davvero incredibile!”

Samuele Barbetta, dopo Amici di Maria De Filippi il sogno continua

Tanti sono gli allievi che si sono passati il testimone ad Amici di Maria De Filippi; altrettanti sono quelli che con caparbietà e talento, anche ultimata l’esperienza, sono riusciti ad emergere grazie alla propria arte e attitudine. Alcune edizioni fa abbiamo potuto apprezzare le gesta di Samuele Barbetta; giovane ballerino con spiccate doti da coreografo, capace di trasmettere emozioni incredibili con le sue creazioni artistiche.

Ebbene, dopo il successo e il favore del pubblico guadagnati ad Amici di Maria De Filippi, per Samuele Barbetta è arrivato uno step della sua carriera che forse solo qualche mese fa faticava ad immaginare. Come riporta Coming Soon, il giovane ballerino e coreografo è stato scelto come protagonista nel videoclip del nuovo singolo di una star della musica internazionale: Ed Sheeran.

Samuele Barbetta nel videoclip del nuovo singolo di Ed Sheeran, ancora incredulo: “E’ successo…”

Samuele Barbetta – concorrente nella 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi – ha raccontato sui social – come riporta il portale – non solo la meravigliosa esperienza da protagonista nel videoclip di Ed Sheeran ma anche le evidenti emozioni annesse. “Essere protagonista nel video ufficiale di una canzone di Ed Sheeran è abbastanza irrealizzabile in questo momento, ma è successo. La prima cosa che mi viene in mente da dire è: ‘Andate a vederlo!’, perchè il risultato finale è davvero incredibile”.

Samuele Barbetta – come riporta Coming Soon – nel suo post sui social ha espresso anche il suo parere dal punto di vista stilistico nel merito del videoclip di Ed Sheeran, aggiungendo chiaramente una serie di ringraziamenti. “E’ una commistione perfetta di molte discipline artistiche che si sono congiunte alla perfezione… Grazie a Laurdays per avermi diretto lasciandomi tutta la libertà creativa di cui avevo bisogno e un bacio enorme a quegli artisti-angeli che si sono occupati di me per tutto il giorno trattandomi come una principessa”. Il giovane ballerino ha poi concluso: “Ultimo ma non ultimo un grazie di cuore come sempre al mio management per credere in me qualunque cosa accada”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA