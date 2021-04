Samuele Barbetta, gli haters Vs il ballerino di Amici 2021/ Il padre: “Mi vergogno..”

Samuele Barbetta non sta affrontando un periodo facile all’interno della scuola di Amici 2021. Alla finale del serale manca sempre meno e le critiche continuano a far star male il ballerino che è stato messo in discussione da Alessandra Celentano. La maestra di danza classica ha sempre riconosciuto in lui un talento. Tuttavia, non ha mai nascosto i dubbi sulla versatalità del danzatore della squadra di Veronica Peparini. Dubbi che continua ad avere dopo cinque puntate del serale. Alessandra Celentano, tuttavia, pare non sia la sola a pensarla così. Come fa sapere il portale Isa e Chia, sono diversi i fans del talent show di Maria De Filippi che criticano Samuele per la poca versatalità e lo considerano un candidato alla prossima eliminazione. A difendere il ballerino dagli haters, tuttavia, è il padre Angelo barbetta.

Il padre di Samuele Barbetta contro gli haters del ballerino del serale di Amici 2021

Il padre di Samuele Barbetta non ci sta e si scaglia contro gli haters che, dopo le eliminazioni di Rosa Di Grazia e Martina Milddi avrebbero messo nel mirino il figlio. Sui social, molti “leoni da tastiera” avrebbero cominciato a puntare il dito contro il ballerino della squadra della Peparini che, questa sera, durante la sesta puntata del serale di Amici 2021, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà messo in discussione da Emanuele Filiberto. “Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro da fare, ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Mi vergogno di voi. Vorrei vedere se fosse vostro figlio ad essere sempre preso di mira. Non sono questi i problemi dove sfogare la vostra rabbia, ma bensì altri”, ha scritto il padre di Samuele.

