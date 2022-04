Samuele Bersani è fidanzato?/ Rumors sulla sua relazione con la conduttrice…

Samuele Bersani e Francesca Fialdini, flirt o amicizia?

Samuele Bersani è molto riservato sulla sua vita privata. Dopo una lunga relazione con Desireè a cui il cantautore ha dedicato anche un brano “En e Zanax”, si è vociferato che Samuele Bersani avesse un flirt con Francesca Fialdini. Sono in molti a pensare che la dedica presente nel retro dell’ultimo album Cinema Samuele, pubblicato il 2 ottobre 2020, “Grazie a Francesca che è entrata nella mia vita mentre stavo scrivendo e a cui ho dato un tempo troppo relativo”, sia la conduttrice Francesca Fialdini. Entrambi sono molto riservati sulla loro vita privata e non accennano né a smentire, né a confermare. Nel mondo dello spettacolo sono in molti a pensare che Samuele Bersani e Francesca sono comunque legati da una bella amicizia.

Dopo l’addio alla donna che gli aveva ispirato Nuvola numero nove, disco del 2013, e poi Cinema Samuele, che racconta il loro addio, Samuele Bersani sembra essere single. La presunta storia con Francesca Fialdini, ammesso che ci sia stata, si è conclusa ormai da qualche tempo. Ad aprile scorso Dagospia aveva parlato del rapporto speciale tra Bersani e la conduttrice toscana: “Francesca è legata da una bella amicizia con il cantante Samuele Bersani, in quarantena ne approfitta per ascoltare la sua musica“, si leggeva sul sito diretto da Roberto D’Agostino. Non si è mai capito però se tra loro ci fosse stato solo un flirt oppure una bella amicizia.

Samuele Bersani e la tormentata storia d’amore con Desireè

Samuele Bersani è single. Al momento il cantautore non sarebbe impegnato. Il cantautore aveva vissuto una tormentata relazione d’amore con Desireè. Desirée è stata la musa ispiratrice di uno dei brani più famosi di Samuele Bersani, ovvero “En e Xanax”. E’ stato però lo stesso cantautore a raccontare che oggi nella sua vita quella donna non c’è più, in un’intervista concessa al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo disco “Cinema Samuele”. Quell’album, concepito dopo sette anni di silenzio e una dura rottura per il cantante, è anche frutto della fine di un amore. “Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”. E a scanso di equivoci ha aggiunto: “Ci avevo scritto anche un pezzo come ‘En e Xanax’, ci credevo di brutto dai… Gli unici due En e Xanax che conosco sono i miei, assieme dal 1966…”, aveva rivelato. Era il 2013 quando Samuele Bersano si dichiarò “pesantemente” innamorato di Desirée, all’uscita di En e Xanax e ancora oggi, nelle sue nuove canzoni, l’influenza di quella donna è presente e al tempo stesso avvolta in un alone di mistero.

