Samuele Bersani/ La delusione d’amore dietro il ritorno musicale

Samuele Bersani rappresenta uno dei nomi più importanti del cantautorato italiano. Dopo un amore finito e sette lunghi anni, Samuele Bersani è tornato con nuove canzoni scatenando l’entusiasmo dei fans che aspettavano da tempo il suo ritorno musicale. Uno dei suoi ultimi brani pubblicati s’intitola En e Xanax e rappresenta un inno all’amore di due individui che vogliono vincere e accettare le paure cercando di superare gli attacchi di panico. Dopo sette anni, Samuele Bersani è finalmente tornato con un nuovo album chiamato Cinema Samuele ed è molto apprezzato da chi non ama il genere trap.

Samuele è un artista che ha sempre potuto contare sul sostegno della famiglia avendo manifestato, sin dall’infanzia, una grande passione per la musica. Alcune sue canzoni sono famose per essere colonne sonore di alcuni film e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera decennale. Tra le canzoni più amate dal pubblico spiccano soprattutto Giudizi universali, spaccacuore e così via. Un nome stimato non solo dal pubblico, ma anche dai colleghi e dalla critica.

Samuele Bersani “Ero di quelli che avevano la presunzione di avere tutto sotto controllo…”

Samuele Bersani è tra gli artisti più riservati del mondo dello spettacolo italiano. Tuttavia, recentemente ha raccontato di aver vissuto una bella storia d’amore che è durata quattro anni ed è stata molto intensa, ma anche molto dolorosa. “Non si è mai abbastanza pronti per le delusioni, in quella storia avevo investito parecchio, ma la vita va così”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, nel numero 6 in edicola fino al 9 febbraio 2021, svelando i dettagli del periodo complicato vissuto durante il lockdown.

“Mi sono trovato con un ginocchio rotto in un appartamento al terzo piano senza ascensore. Ero di quelli che avevano la presunzione di avere tutto sotto controllo, la pandemia mi ha preso alle spalle e buttato a terra. La sensazione di solitudine è raddoppiata”, ha spiegato Bersani che ha trasferito nella musica le sue emozioni.





