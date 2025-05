Samuele Bragelli sbraca in Honduras come nuovo concorrente dopo l’esperienza a Italia Shore

C’è anche Samuele Bragelli tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Dopo l’esperienza vissuta su Paramount+ con Italia Shore, Samuele è pronto a sbarcare in Honduras come naufrago. La diciannovesima edizione dell’Isola dei famosi è alle porte e Samuele Bragelli vuole far parlare di sé in questa nuova avventura e lasciare il segno. Ma chi è e cosa sappiamo sul nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi?

Al di là di qualche esperienza in reality minori, nella vita di tutti i giorni Samuele Bragelli lavora come cuoco e maître di sala in un ristorante romano. La passione per la cucina è al centro dei suoi interesse e non a caso, anche sui suoi canali social, dove è seguito da quasi novantamila persone, condivide i dietro le quinte del mestiere.

Samuele Bragelli si presenta all’Isola dei Famosi 2025: “Io non sono ricco ma sono come Rocco”

Adesso per Samuele Bragelli è il momento di concentrarsi unicamente sulla nuova avventura in Honduras, dove molti si domandano se potrà trovare l’amore. Nelle sue precedenti esperienze in tv, infatti, Samuele aveva vissuto grandi emozioni dal punto di vista sentimentale, avendo condiviso un pezzo di strada con Jasmin Melika Salvati in Italia Shore e poi dei presunti flirt con Beatrice Cirioni e Gaia.

Prima dell’inizio dell’Isola dei famosi, il nome di Samuele era stato accostato ad Ibiza Altea, altra naufraga del reality, ma non sono arrivate conferme in merito. Curioso il suo motto con cui approccia a questa nuova avventura televisiva, che è anche il suo mantra di vita: “Non sono ricco ma sono Rocco”. Ironia della sorte, proprio sull’isola, troverò il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano.

