Samuele Carniani è la scelta di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne/ “Ho capito…”

Samuele Carniani è la scelta di Roberta Ilaria Giusti. Durante la puntata di Uomini e donne trasmessa ieri, la tronista ha annunciato di non aver scelto Luca Salatino cominciando il suo lungo discorso a Samuele. Nella puntata del dating show in onda oggi, sarà mostrata la parte finale del discorso di Roberta e la risposta del corteggiatore che, sin dal suo arrivo in trasmissione, ha conquistato Roberta. Come ha raccontato quest’ultima, tutto è cominciato dal video di presentazione di Samuele. Dopo averlo visto, infatti, la tronista non ha avuto dubbi chiedendo immediatamente alla redazione di poterlo conoscere.

Il primo incontro ha confermato l’ottima impressione che Samuele le aveva fatto nel video. Da quel momento è iniziato un percorso in cui è stato tutto molto lineare. I due si sono conosciuti, si sono raccontati e, alla fine, si sono scelti. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, infatti, ci sarà il lieto fine che Samuele sperava di avere.

Il discorso di Roberta Ilaria Giusti a Samuele Carniani

“Non abbiamo avuto grandi battute d’arresto, è stato molto un crescendo. Ci sono state volte in cui forse l’hai mandata avanti più tu di me, volte in cui io barcollavo un po’ e ti mettevo in dubbio. Mi facevo tante domande, non ero mai sicura di lasciarmi andare al 110 per cento, perché cercavo sempre il tranello prima di poterci cascare. Ci sono stati momenti in cui ti ho dato per scontato, momenti in cui la differenza caratteriale tra me e te mi offuscava talmente la vista da tirarmi indietro, momenti in cui non ti ho proprio capito e in cui mi sono detta che non poteva proprio andare, perché non sapevo leggerti”, ha detto Roberta guardando negli occhi Samuele che, nonostante dubbi e paure, ha continuato a crederci.

C’è stato un solo momento in cui Roberta ha temuto di perderlo: “Nel frattempo tu stavi là, senza andare via. L’unica volta che sei andato via in silenzio, senza fare troppe scenate, ha fatto un rumore enorme. Ho capito che mi ostinavo a cercare un lato della medaglia che c’era, ma che tu tenevi dentro per non far star male me e per non mettere altra carne sul fuoco”, ha aggiunto la tronista. Oggi il sì di Samuele e i petali rossi.





