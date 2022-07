Samuele Carniani like contro Matteo Ranieri/ Amicizia finita dopo Uomini e Donne?

Critiche per Matteo Ranieri e Valeria Cardone

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati. A pochi mesi dalla scelta del tronista ligure la coppia nata a Uomini e Donne è già scoppiata. Nei giorni scorsi entrambi hanno chiarito, su Instagram, la situazione tra loro: “Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi”, ha scritto l’ex tronista. Molto simile il messaggio condiviso da Valeria: “Io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo”. Ora i due ex fidanzati sembrano essere spariti dai social, forse per evitare le numerose critiche dei fan. Una talpa del sito IlvicolodelleNews ha notato un like molto interessante su un commento contro Matteo.

Samuele Carniani e il like contro Matteo Ranieri

Sotto uno degli ultimi post di Valeria Cardone, un utente ha descritto duramente il comportamento di Matteo Ranieri, più interessato al numero di follower che al vero amore: “Ha scelto la ragazza più accondiscendente. A lui non fregava niente di trovare l’amore, lui sta bene da solo. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della sex Sophie”. A questo pesante commento ha messo un like Samuele Carniani, ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta dell’ormai ex tronista Roberta Giusti. IlvicolodelleNews rivela anche che Matteo Ranieri non segue più Samuele su Instagram a Samuele. In precedenza i due avevano stretto amicizia, cosa è accaduto fra Matteo e Samuele?

