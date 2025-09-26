Chi è Samuele Cavallo, tra i protagonisti di Tale e Quale Show? In Un posto al sole interpreta lo chef Samuel: ora pronto a una nuova avventura

Originario di Fasano, in provincia di Brindisi, il volto di Samuele Cavallo è noto soprattutto ai fan di Un posto al sole, che ormai da anni hanno potuto apprezzarlo nei panni dello chef Samuel, dolce, a tratti un po’ smielato, ma con un grande cuore. Se solo ultimamente, dopo varie peripezie, è riuscito a coronare l’amore che lo lega a Micaela, nella vita privata in realtà Samuele Cavallo è un uomo felicemente fidanzato.

Da tantissimi anni è infatti legato ad Elisa e insieme a lei, due anni fa, è diventato papà di Isabel, con la quale l’attore ha fatto sapere di essersi preparato per Tale e Quale Show. Insomma, una vita privata ricca di emozioni quella di Samuele Cavallo, ma lo stesso si può dire di quella professionale, considerando che l’attore, dopo le avventure a Un posto al sole, ha ricevuto importanti conferme, arrivando appunto anche a Tale e Quale Show, dove sarà protagonista con la sua voce. A spronarlo in questa nuova avventura ci saranno senza dubbio ancora una volta Elisa e la loro splendida Isabel, con la quale Samuele si è preparato per far bella figura durante il programma.

Samuele Cavallo, chi è: il successo con Un posto al sole

Dopo diverse avventure soprattutto a teatro, Samuele Cavallo ha avuto l’occasione, qualche anno fa, di prendere parte a Un posto al sole, nel cast di una delle fiction più amate di sempre in Italia. Da quel momento la sua vita professionale è stata un crescendo. Sul cast, inoltre, l’attore ha avuto modo di conoscere una serie di colleghi che in breve tempo sono diventati famiglia.

Tra questi Vladimir Randazzo, che interpreta Nunzio, al quale Samuele ha dedicato le seguenti parole: “Quello che più mi meraviglia è che non ci siamo scelti, ma che se ce ne fosse stata la possibilità, io avrei fatto questa scelta. La fortuna è stata determinante”. Tutto, dunque, sembra andare bene in questo momento della vita di Samuele, che è ora pronto a debuttare anche in un programma tv dove avrà modo di dimostrare ancora una volta le sue qualità.

