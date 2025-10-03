Samuele Cavallo è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show 2025. C'è curiosità anche sulla vita privata del noto attore.

Samuele Cavallo è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show e prenderà parte alla trasmissione in prima serata Venerdi 3 Ottobre 2025. C’è grande curiosità su una delle possibili sorprese della trasmissione, volto noto della trasmissione televisiva Un Posto al Sole, dove lavora da anni.

Come capita a tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo c’è grande curiosità anche per sapere di cosa si occupano e cosa fanno i propri beniamini nella propria vita privata e lo stesso vale anche per il giovane attore. E l’uomo tiene molto alla sua vita privata e da tempo Samuele Cavallo coltiva una bellissima e molto unita storia d’amore.

Samuele Cavallo è legato da anni ad Elisa Angelini, i due stanno insieme da diverso tempo e nel 2022 la coppia ha avuto una splendida bambina. La coppia si tiene assiduamente lontana dal mondo dello spettacolo e anche per questo molti non sanno tante informazioni riguardo la vita privata del 36enne artista.

Samuele Cavallo ed il rapporto a distanza con la compagna

Samuele Cavallo e la compagna Elisa Angelini vivono insieme ormai da oltre 6 anni ma allo stesso tempo però devono fare i conti con la distanza. La coppia infatti vive a Milano ma Samuele per impegni con Un Posto al Sole deve passare molto tempo a Napoli per fare i conti con motivi lavorativi.

I due si sono conosciuti poco prima della pandemia per il Covid ed hanno deciso di andare a vivere insieme durante quel periodo. Nel corso di un’intervista l’uomo ha raccontato di come tutto quel processo ha sicuramente aiutato la loro crescita come coppia ed ora i due sono innamorati che mai. Samuele ha svelato: “Quel periodo ci ha rafforzato ma è stato anche ricco di ostacoli visto che dopo sono partito per lavoro ed Elisa era gelosa di altre donne”.

Nel 2022 è nata la piccola Isabel che ha unito ancora di più se possibile tutta la famiglia e l’uomo lo ha descritto nel corso di un post social: “Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papù più felice del mondo” ha scritto su Instagram.

