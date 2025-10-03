Samuele Cavallo si prepara per una nuova trasformazione a Tale e quale show: dopo Olly indossa i panni di Benson Boone

Samuele Cavallo ha esordito a Tale e Quale Show 2025 con l’imitazione del cantautore genovese Olly, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con il tormentone Balorda Nostalgia. L’attore di Un posto al sole ce l’ha messa tutta e, con la sua celebre “R moscia”, ha convinto il pubblico a casa e in studio, strappando un sorriso persino allo “spietato” Cristiano Malgioglio, che in versione regina di cuori non ha risparmiato stoccate agli altri concorrenti.

Questa sera, venerdì 3 ottobre, Samuele Cavallo torna in pista con una nuova e difficilissima sfida: indossare i panni di Benson Boone, artista di respiro internazionale che piace molto al pubblico giovanile. Nato e cresciuto a Monroe, a Washington, Boone ha scoperto il suo talento giochicchiando con il pianoforte alle gare scolastiche e così, dopo un breve periodo alla Brigham Young University-Idaho, la scelta di dedicarsi completamente alla musica.

Samuele Cavallo si trasforma in Benson Boone a Tale e quale Show: “Dietro c’è un lavoro assurdo”

E’ stata dunque una lunga settimana di studio per Samuele Cavallo, che deve calarsi nei panni di un nuovo personaggio e convincere ancora una volta giuria e pubblico. In una intervista rilasciata nei giorni scorsi a SpettacoloEU, il concorrente ha ribadito il suo obiettivo per quest’edizione di Tale e quale show, sottolineando l’esigenza di voler contribuire alla realizzazione di un prodotto televisivo all’altezza.

“Questo è un varietà come dice Carlo Conti ed è importante specificarlo, fare show e fare squadra per dare al pubblico di Raiuno uno spettacolo migliore. Cosa spero di portare? Ho sempre cercato di crearmi una mia identità vocale, ma entrare nei panni di un personaggio dopo una settimana di lavoro tosto e certosino è dura. E’ una trasformazione che è una sfida per tutte le componenti, dietro c’è un lavoro assurdo”, conclude entusiasta l’attore. Come se la caverà?