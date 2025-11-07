Samuele Cavallo imita Bon Jovi a Tale e Quale Show: sarà lui il vincitore del programma di Carlo Conti? Dopo gli ottimi risultati ottenuti, lui ci spera

Samuele Cavallo è stata la vera sorpresa di Tale e Quale Show. Il concorrente, attore di Un Posto al Sole dove interpreta il barista Samuel, è riuscito in ogni puntata a stupire, lasciando a bocca aperta tutti con le sue prestazioni davvero esaltanti.

Anche nell’ultima puntata, nella quale ha interpretato Diodato, Samuele Cavallo è riuscito a lasciare a bocca aperta la giuria, ottenendo persino i complimenti di Cristiano Malgioglio, solitamente impossibile (o quasi) da accontentare. Le belle parole che Malgioglio ha speso per il concorrente fanno da specchio a quanto accaduto durante questa edizione dello show di Carlo Conti: Samuele è stato infatti bravissimo a rimanere sempre tra i migliori, convincendo fin dalla prima puntata.

E oggi, in occasione dell’ultima, Samuele Cavallo imita Bon Jovi. Una prova importante per il concorrente che comunque sarà pronto ad affrontarla nel migliore dei modi, come è stato nelle puntate passate, che lo hanno sempre visto tra i migliori. Oggi, per l’ultima puntata del programma, Samuele si giocherà la vittoria dello show: sarà decisiva proprio la sua esibizione nei panni di Bon Jovi, che decreterà se sarà lui o meno il vincitore del programma.

Samuele Cavallo imita Bon Jovi a Tale e Quale Show: sarà lui il vincitore?

Samuele Cavallo imita Bon Jovi nella puntata di oggi. Il concorrente proverà a vincere il programma, trionfando alla sua prima apparizione in uno show: al momento è lui, infatti, a condurre la classifica, con ben 312 punti in totale, frutto delle precedenti esibizioni che lo hanno visto sempre tra i migliori.

Spesso Samuele ha vinto le puntate e anche quando non è successo è rimasto sempre tra i migliori, classificandosi anche secondo e terzo in diverse occasioni. Un percorso che ha dato grandi soddisfazioni a Cavallo, che spera di vincere lo show di Carlo Conti.

