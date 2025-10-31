Stasera a Tale e Quale Show 2025 il concorrente Samuele Cavallo sarà chiamato a imitare Diodato: risalirà in classifica?

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show 2025 con la conduzione di Carlo Conti e la presenza in giuria di Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra i concorrenti che più hanno spiccato in queste puntate c’è senza dubbio Samuele Cavallo che proprio la settimana scorsa ha avuto modo di imitare nientemeno che Robbie Williams con il brano ‘Angels’ che lo ha consacrato nelle classiche internazionali.

Gianni Ippoliti imita Peppino Di Capri a Tale e Quale Show 2025/ Sarà un’imitazione nelle sue corde?

E con chi dovrà cimentarsi nella puntata prevista per stasera? Con Diodato. Vincitore del Festival di Sanremo, purtroppo non ha potuto portare il brano all’Eurovision Song Contest perché c’era il covid, e da quel momento in poi non si è più fermato finendo per essere ospite di diverse manifestazioni canore (e non).

Boy George, chi è il cantante icona degli anni ‘80/ Problemi con la droga, condanna a 15 mesi di carcere

Samuele Cavallo riuscirà a salire nella classifica di Tale e Quale Show 2025?

Dopo il terzo posto con Olly, Samuele Cavallo ha potuto saggiare il gusto della vittoria con l’imitazione di Benson Boone con il brano ‘Beautiful Things’. Un trionfo di pubblico oltre ai componimenti della giuria di Tale e Quale Show 2025. Poi c’è stata l’imitazione di Marco Mengoni con ‘Due vite’ che è stata molto difficile. Nonostante questo si è preso il quarto posto.

Poi è stata la volta di Massimo Ranieri con la canzone sanremese più bella di sempre ovvero ‘Perdere l’amore’ dove ha conquistato soltanto il settimo posto. È poi risalito in classifica con Robbie Williams. Cosa succederà stasera con l’imitazione di Diodato?

Barry Gibb, chi è l’unico membro vivente dei Bee Gees/ Vita privata e successo nella musica