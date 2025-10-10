Samuele Cavallo imita Marco Mengoni a Tale e Quale Show: l'attore di Un posto al sole, che ha fatto benissimo nelle prime due puntate, cerca la conferma

Samuele Cavallo è la grande sorpresa di questa edizione di Tale e Quale Show. Nella seconda puntata, l’attore di Un posto al sole ha vinto il primo posto, convincendo i giudici con una straordinaria esibizione di Benson Boone con lo splendido brano “Beautiful Things”. Con 65 punti, Samuele è finito in testa alla classifica, strappando applausi e convincendo la giuria oltre che il pubblico da casa.

Peppe Quintale imita Patrick Hernandez a Tale e quale Show/ In cerca di riscatto dopo il disastro con Lauro

Si è trattato, comunque, di una conferma, considerando che già nella puntata precedente Samuele era finito sul podio, ottenendo il terzo posto con un’esibizione di Olly che se non aveva lasciato a bocca aperta per quanto riguarda il trucco, aveva invece stupito per l’accuratezza della voce e delle espressioni. Insomma, un’avventura che si sa rivelando una grande sorpresa, almeno fin qui, per l’attore.

Shakira, chi è / La lite con l'ex Piquè e i figli Milan e Sasha: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo"

Oggi invece Samuele Cavallo imita Marco Mengoni a Tale e Quale Show: sarà per lui l’occasione di tornare a impersonificare un artista italiano, che da un decennio e più conquista consensi e scala le classifiche con i suoi brani. Non è ancora noto quale sarà il singolo di Mengoni che Samuele interpreterà: quel che è certo è che il cantante e attore non vuole deludere né i giudici né i fan, che ormai hanno avuto modo di scoprire la sua straordinaria bravura.

Samuele Cavallo imita Marco Mengoni a Tale e Quale Show: un test per confermarsi

Dopo il terzo posto dell’esordio e il primo nella seconda puntata, Samuele Cavallo cerca ancora una conferma a Tale e Quale Show e lo fa nei panni dello straordinario Marco Mengoni, che dovrà imitare cercando di essere il più simile possibile a lui. Insomma, in questa puntata l’attore di Un posto al sole è chiamato a confermarsi e perché no, a conquistare nuovamente uno dei posizionamenti alti della classifica, per aspirare magari a candidarsi come uno dei vincitori.

Tony Maiello imita Mango a Tale e quale show 2025/ Dopo Ed Sheeran a caccia di un'altra standing ovation