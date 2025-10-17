Samuele Cavallo punta di nuovo al podio di Tale e Quale Show? Nella puntata in onda stasera su Rai1 sarà chiamato a imitare Massimo Ranieri

Ogni stagione di Tale e Quale Show ci sono quei due concorrenti che riescono a sorprendere per la loro capacita di calarsi perfettamente nei panni dell’artista che vanno a imitare. Senza dubbio Samuele Cavallo è uno di essi, insieme a Pamela Petrarolo, che dovrà imitare Ivana Spagna. Al primo posto è salito sul podio proprio l’attore imitando Benson Boone con il brano ‘Beautiful Things’.

Tony Maiello imita Harry Styles a Tale e Quale Show/ Dopo il secondo posto con Mango, una prova diversa

È arrivato solo al quarto posto nella scorsa puntata sempre in onda su Rai1 imitando Marco Mengoni, forse la voce maschile più potente in italia al momento. Non era facile, ma alla fine è stato apprezzato sia dalla giuria sia dal pubblico. Ma si sa che quando si vince una volta poi viene fame ed ecco che nella puntata di stasera potrebbe salire di nuovo sul podio.

Celine Dion come sta? Qual è la sua malattia?/ Stiff Person Syndrome, carriera in bilico

Samuele Cavallo deve imitare Massimo Ranieri a Tale e Quale Show

Non sarà una puntata facile e liscia come l’olio per Samuele Cavallo e il perché è presto detto: dovrà imitare Massimo Ranieri a Tale e Quale Show. Quasi sicuramente sarà chiamato a cantare l’immortale ‘Perdere l’amore’ che è la canzone più bella mai presentata al Festival di Sanremo.

Come reagirà la giuria alla sua esibizione? I meno severi sono Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, anche se il secondo spesso viene criticato sui social perché non conosce alcuni artisti originali che vengono presentati sul palco con tanta fatica da parte dei concorrenti, mentre Cristiano Malgioglio è quello più severo, anche se tende a perdersi per strada quando deve giudicare.

Pamela Petrarolo imita Ivana Spagna a Tale e Quale Show/ Rimarrà al primo posto in classifica?