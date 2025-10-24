Samuele Cavallo imita Robbie Williams a Tale e Quale Show 2025: un debutto boom nel programma, poi una leggera flessione

Samuele Cavallo imita Robbie Williams a Tale e Quale Show 2025: il suo percorso

Carlo Conti torna in onda questa sera, venerdì 24 ottobre, con una nuova puntata di Tale e Quale Show 2025 e nuove emozioni da regalare al suo affezionato pubblico. Tanta musica anche in questa serata; tra i concorrenti troviamo ancora una volta Samuele Cavallo, che ha ben impressionato in queste prime puntate considerata soprattutto la caratura artistica, tecnica e vocale dei cantanti che ha dovuto imitare ed interpretare.

Questa sera l’attore di Un posto al sole dovrà vedersela con l’imitazione di Robbie Williams, uno dei mostri sacri della musica internazionale, ma com’è andato finora il suo percorso nel programma di Rai 1? Riavvolgendo il nastro e facendo un breve recap di quanto accaduto nelle precedenti settimane, ricordiamo che Samuele Cavallo ha debuttato nella prima puntata con l’imitazione di Olly e con un buon terzo posto in classifica, prima del grande exploit…

Samuele Cavallo e l’exploit con Benson Boone: saprà riconfermarsi?

Samuele Cavallo a Tale e Quale Show 2025 si è rivelato sin da subito una delle sorprese di questa edizione. Dopo il terzo posto con Olly, infatti, l’attore è stato designato vincitore della seconda puntata con la magistrale imitazione e interpretazione di Benson Boone sulle note di Beautiful Things: un vero e proprio trionfo per un’esibizione che ha conquistato davvero tutti, dalla giuria al pubblico.

Nella puntata successiva è arrivato un altro arduo ostacolo da superare, quando si è calato nei panni di Marco Mengoni con Due vite raggiungendo un buonissimo quarto posto. Più in calo, invece, la performance della scorsa puntata, quando ha imitato Massimo Ranieri con Perdere l’amore conquistando il settimo posto.

Questa sera la sfida si chiama Robbie Williams, e per il concorrente non sarà facile: sarà in grado di tornare agli elevati livelli delle prime puntate e riconquistare quel podio che ormai manca da qualche settimana?