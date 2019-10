SAMUELE, CHI È IL FIGLIO CLAUDIO CHIAPPUCCI/ “Grintoso e duro: gioca a calcio”

Claudio Chiappucci è la vittima dello scherzo de Le Iene Show organizzato con la complicità di suo figlio Samuele. Nella villa faraonica dell’ex ciclista, fa irruzione Sporco, rapper dal nome improbabile che si atteggia a “nuovo Fedez”. Mentre Sporco gli devasta casa – con la scusa di dover girare alcuni video per la sua ultima hit – Claudio assiste impotente alla scena ripresa dalle telecamere di sicurezza. A un certo punto, però, “El Diablo” perde le staffe e inizia a inveire contro l’artista; in tutto ciò, Mitch e Samuele se la ridono alle sue spalle. Non è stato difficile convincere Claudio che si trattasse di un “vero” cantante e di un “vero” videoclip. Lui e il figlio Samuele hanno un ottimo rapporto e condividono tutto, in primis l’amore per le due ruote. Oltre a lui, Claudio ha un’altra ragazza, Samantha, sorella maggiore di Samuele. A proposito della passione (ereditaria) per la bici, Chiappucci ha dichiarato: “Samuele è più portato allo sport in genere. Gioca anche a calcio, come attaccante, e scia. È più grintoso e duro della bambina, somiglia di più a me”.

Samuele Chiappucci, l’orgoglio di papà Claudio

Samuele Chiappucci è tutto suo padre. Lo stesso Claudio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ha descritto come un piccolo grande sportivo: “Ha già vinto 17-18 corse e quando non vince è comunque sul podio”. E sull’altra figlia: “Samantha partecipa alle gare per stare in compagnia, ma non si affatica neanche più di tanto. Corrono per l’Abbiate, li allena il papà di Chiurato. Io non ci metto becco. Però c’è troppo agonismo”. Non sono rari i momenti in cui Samuele e Claudio si prendono un po’ di tempo per loro. La loro meta preferita è la strada, non importa per dove: “Un’uscita insieme a mio figlio Samuele su strade che sono state palestra dei miei allenamenti storici… fantastiche emozioni!”, ha scritto di recente Claudio su Twitter. Sotto, la foto che li ritrae insieme alle porte di Civiglio, frazione di Como.

Un uscita insieme a mio figlio Samuele su strade che sono state palestra dei miei allenamenti storici…fantastiche emozioni!!🙏🔝 pic.twitter.com/ddN2HtQYQm — Claudio Chiappucci (@isoladeldiablo) 20 gennaio 2017





