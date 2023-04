Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ “Verremo a salutarvi nelle sale”

Samuele eliminato ad Amici 22: “continuerò ad inseguire i miei sogni”

Durante la terza serata del Serale di Amici 22, ad essere stato eliminato è il ballerino Samuele Segreto. Perdendo la sfida contro Wax, allievo di Arisa, Samu è stato costretto a lasciare la scuola più amata di sempre. Nonostante il dispiacere per questo epilogo, il ballerino si dice felice di aver vissuto questa esperienza.

“Sono felicissimo di essere arrivato fino a qui. Ci sono migliaia di ragazzi che fanno i casting e vorrebbero vivere questo sogno che io ho avuto la possibilità di vivere.” L’allievo ammette: “Ho fatto tante cavolate, sono cresciuto tanto, ho preso tante cose e sono super grato a voi, agli insegnanti, ai professionisti e anche ai ragazzi, ho creato legami bellissimi qui dentro. Continuerò ad inseguire i miei sogni e quindi sono felice“. La sua corsa nel talent show finisce qui, ma altre sorprese lo attendono dietro l’angolo.

Samuele in tour con Beppe Fiorello per ‘Stranizza D’amuri’: l’annuncio

Dopo la sua eliminazione da Amici 22, Samuele Segreto partirà in tour con Beppe Fiorello regista di Stranizza D’Amuri, film in cui interpreta un ragazzo innamorato di un coetaneo dello stesso sesso. La pellicola si ispira a un fatto di cronaca degli anni’80, verificatosi in Sicilia.

“Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!” ha dichiarato Beppe Fiorello sui social. Dunque, dopo il talent show il ballerino sarà impegnato nella sua carriera da attore dove conta già diversi ruoli in fiction e film.

