Samuele e mamma Maria Cristina protagonisti di una storia difficile e toccante a Io Canto Family 2025: "Ho scoperto di avere un tumore al seno"

Samuele e mamma Maria Cristina sono la prima coppia concorrente della seconda puntata di Io Canto Family 2025. Michelle Hunziker li presenta annunciando una storia toccante e, al contempo, difficile, di una famiglia che ha vissuto un momento difficile. Mamma Maria Cristina ha infatti scoperto di essere malata e ha intrapreso le prassi di cure.

Antonietta Gargiulo, sopravvissuta alla strage del marito/ "Chiedo giustizia come vittima di femminicidio"

“È un momento particolare”, ha esordito mamma Maria Cristina, spiegando di aver scoperto, non molto tempo fa, di avere un tumore al seno. “Grazie alla mia famiglia e ai miei figli, per i quali ho lottato, adesso va meglio. Sto facendo una terapia da casa. – ha spiegato la donna, sottolineando il sostegno ricevuto in questo periodo dal figlio – Samuele era sempre presente, quando stavo male lui c’era, era sempre disponibile, un amore grandissimo, non c’era cosa più bella.”

Alessia Pifferi, la sorella: "Lei è cattiva"/ La madre: "Non so se la perdonerò, racconta solo bugie"

Samuele e mamma Maria Cristina commuovono il pubblico di Io Canto Family 2025 con la loro toccante storia

Samuele, d’altronde, ha voluto fortemente partecipare a Io Canto Family proprio per la sua mamma: “Quando cantiamo insieme ci uniamo”, ha rivelato il giovane artista, facendo commuovere i presenti. Mamma e figlio si sono poi esibiti con il brano “Piccola stella” di Ultimo, facendo commuovere Roberto, papà di Samuele e marito di Maria Cristina. “È stato molto emozionante vederli insieme sul palco, soprattutto per mia moglie, che ha provato fino allo sfinimento”, ha ammesso l’uomo, ancora provato. Le due giurate, Noemi e Patty Pravo, hanno apprezzato l’emozione regalata dalla coppia, che è poi finita nella squadra di Giusy Ferreri.

Morte Andrea Prospero/ Studente accusato di istigazione al suicidio chiede patteggiamento, rinviato processo