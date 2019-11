Samuele Fazzi/ La perdita della madre superata grazie alla musica (Il Collegio 4)

Stiamo conoscendo un po’ di più Samuele Fazzi, fra gli ultimi de Il Collegio 4 ad emergere rispetto al resto della classe. La sua clip di presentazione, per quanto presente già sul portale della trasmissione, è stata mandata in onda solo la settimana scorsa. Il ragazzo infatti si è seduto al pianoforte in seguito ad un piccolo ostacolo affrontato dalla professoressa, che ha preferito lasciare l’aula dopo aver rischiato di finire per terra a causa della rottura dello sgabello. Per Samuele Fazzi è stato immediato prendere il suo posto ed è riuscito a coinvolgere l’intera classe con I tuoi particolari, la canzone di Ultimo. Clicca qui per guardare il video di Samuele Fazzi. Scopriamo tra l’altro che la musica gioca un ruolo speciale nella vita del ragazzo: è grazie alla sua passione che è riuscito ad affrontare la perdita della madre, morta pochi anni fa. Non è l’unico dettaglio però che non conoscevamo di Samuele: ignoravamo finora per esempio che fosse fra i migliori della classe. Infatti a sorpresa, il ragazzo è stato nominato migliore della settimana nella scorsa puntata, in coppia con Maggy Gioia.

Samuele Fazzi, Il Collegio 4: uno scatto dal passato

Ad un passo dai diciotto anni, Samuele Fazzi ha deciso di condividere uno scatto del passato con tutti gli ammiratori che lo seguono ne Il Collegio 4. “Quasi 18 anche per me, finalmente oserei dire”, scrive in un post. Un’immagine che ovviamente ha scatenato le fan in particolare, che si sono sbizzarrite nei commenti con cuori e complimenti. Clicca qui per guardare la foto di Samuele Fazzi. Il ragazzo intanto festeggia anche una piccola conquista social: 200 mila followers, aumentati in modo importante in seguito alla puntata della settimana scorsa. Qualcosa ci dice che l’allievo potrebbe regalarci anche altre sorprese, soprattutto se consideriamo che l’inizio del suo percorso nel reality non è stato vincente. Samuele era finito fra gli Uditori dopo non aver superato il primo esame d’ingresso e poi è riuscito a riscattarsi. Anche per questo stupisce scoprire che è riuscito a risalire la china in fretta, in apparenza senza sforzarsi troppo. Samuele del resto si diverte assieme ai compagni durante la notte o nei momenti di svago, ma a quanto pare non dimentica di dare anche uno sguardo ai libri.

