Samuele, Natascia tradisce Alessio a Temptation Island?/ Lei: “Alessio mi dice che non so soddisfare un uomo”

Samuele e Natascia sempre più vicini a Temptation Island

Samuele è uno dei tentatori di Temptation Island 2021. Il ragazzo all’interno del villaggio delle fidanzate ha incuriosito Natascia, la fidanzata di Alessio. Puntata dopo puntata, infatti, la ragazza si è molto avvicinata al single lasciandosi andare dapprima con un ballo sulle note di “Dirty Dancing” e poi rivelando delle confessioni inaspettate sul suo rapporto con il fidanzato. Alessio è rimasto sconvolto nel vedere la fidanzata così libera e disinibita con il single Samuele al punto da dire: “non la riconosco proprio”.

Dal canto suo, invece, Natascia durante uno dei falò ha raccontato a Filippo Bisciglia di sentirsi libera di essere se stessa. Proprio nel villaggio la ragazza si è confidata con il single Samuele rivelando sul fidanzato Alessio: “una volta quando era arrabbiato è riuscito a dire che tutti gli uomini che avrò dopo di lui mi metteranno le corna perché non so soddisfare un uomo. L’ha detto perché era arrabbiato ma mi ha ferito tanto. Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Mi dice: ‘Sai quante me ne trovo io? Ho la fila dietro’. Non si rende conto che in realtà non dà niente. Si aspetta tutte le attenzioni per lui. Non è una persona risolta. Non è andato a scuola, non ha finito gli studi. Non si è realizzato”.

Natascia tradisce Alessio a Temptation Island 2021 con Samuele?

Una confessione molto forte che ha fatto perfino piangere Natascia che ha scritto al programma proprio per mettere alla prova la sua storia d’amore con Alessio. Ma non finisce qui, visto che Natascia sempre parlando con Samuele ha rivelato alcuni dettagli anche sulla sfera intima col fidanzato Alessio: “non gli vado bene neanche nell’intimità. Mi vuole diversa” – confessando – “lui ha scoperto un video, anzi più di uno, nel mio telefono. E lui lì si è sentito…ha pensato ‘perché io no?’”. Natascia si è poi confidata anche con le altre fidanzate dicendo: “sai quando non hai rapporti con il tuo uomo? È una cosa che fanno tutti. E lui si è arrabbiato”. Samuele sarà il motivo della fine della storia d’amore tra Natascia e Alessio?

