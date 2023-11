Samuele Palumbo, chi è il vincitore di Tu si Que Vales 2023/ “Suono grazie a mia sorella. Avevo sei anni…”

Samuele Palumbo, il vincitore di Tu si Que Vales 2023: com’è nato l’amore per il violino

Samuele Palumbo, il vincitore di Tu si Que Vales 2023, è tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 26 novembre. Il ragazzo di 12 anni parla della sua passione per il violino: “Ho iniziato quando avevo sei anni. È grazie a mia sorella che ho iniziato a suonare. Lei ha iniziato prima di me e osservandola mi sono appassionato, così piano piano abbiamo iniziato a collaborare e suonare insieme. Le voglio molto bene”

Samuele però non suona soltanto nella sua cameretta o al conservatorio: “Vado negli ospedali a regalare allegria ai bambini e alle persone, è una cosa che faccio col cuore, se gli altri sono felici lo sono anche io.” ha rivelato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Samuele Palumbo, il vincitore di Tu si Que Vales 2023 si racconta a Verissimo

Samuele Palumbo è il vincitore dell’ultima edizione di Tu si Que Vales 2023, il talent show di successo di Canale 5. Una vittoria meritatissima quella del giovane dodicenne siciliano che ha incantato, pubblico e giuria, con il suo formidabile talento di violinista. A soli 12 anni, infatti, ha conquistato il cuore del pubblico, ma anche delle giuria trionfando durante la finale di Tu si Que Vales dinanzi a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Sin dal debutto nella prima puntata del talent show, Samuele ha attirato l’attenzione dei giurati portando sul palcoscenico un medley di grandi successi tra cui il brano “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

Un talento che è non passato inosservato complice anche un’età davvero giovanissima. Samuele, infatti, ha soli 12 anni, ma suona il violino da quando ne aveva 6. Dopo l’esperienza televisiva di Tu si Que Vales ad attenderlo c’è il conservatorio di Palermo dove è stato ammesso, mentre in passato ha collaborato e suonato con Kids Orchestra» del Teatro Massimo di Palermo.

Samuele Palumbo e la passione per il violino: iniziato a 6 anni

La vittoria a Tu si quel vales 2023 a Samuele Palumbo è valsa non solo il titolo di campione, ma anche un montepremi del valore di 100 mila euro. Durante la finale il giovane violinista non ha potuto ritirare il premio essendo minorenne, ma al suo posto sul palcoscenico è arrivata la mamma accompagnata da un cartonato. Un trionfo che ha inorgoglito il maestro Michele De Luca, direttore delle formazioni giovanili della Fondazione Teatro Massimo che ha dichiarato: “è una grande emozione per tutti noi e un grande orgoglio”.

Una carriera in ascesa per il giovane violinista che nel 2020 è entrato a far parte della “Massimo Kids Orchestra”, compagine giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con cui tuttora collabora tra i primi violini. In passato il giovane Samuele si è esibito anche come solista al Teatro Massimo, accompagnato dalla Massimo Youth Orchestra e sotto la direzione del Maestro Michele De Luca. Le sue esibizioni non sono passate inosservate, anzi il dodicenne ha sin da subito catalizzato l’attenzione dei giudici e del pubblico per delle performance pazzesche in cui ballava e saltava a ritmo con la musica!

