Chi è Samuele Parodi? Il “tuttologo” di Sanremo ha solo 12 anni

Tra i protagonisti di questo Sanremo 2025 ci sono anche i bambini. Ne abbiamo visti due fino ad ora: uno è stato l’attore Vittorio Ponticini, che si è commosso sul palco insieme ad Alessandro Borghi. Poi è stato il turno del bambino prodigio Alessandro Gervasi, che a soli sei anni suona il pianoforte come un vero e proprio compositore. Nella serata di giovedì 13 febbraio farà il suo ingresso sul palco dell’Ariston Samuele Parodi, un altro ragazzo eccezionale.

A soli 12 anni è famoso per sapere tutto sul Festival di Sanremo. Conosce ogni cosa, ogni dettaglio anche tra i più vecchi della manifestazione. Basta dirgli una data e lui saprà comunicare chi è stato il vincitore, i cantanti, i conduttori e tutti gli aneddoti. Qualche settimana fa, per via del suo enorme interesse sulla kermesse, Samuele Parodi è stato intervistato dal TG1, data la curiosità nei confronti di un bambino così particolare. Come abbiamo detto, conosce quello che è accaduto nelle 75 edizioni di Sanremo, senza perdersi il minimo dettaglio. Forse, proprio per questo Carlo Conti ha deciso di realizzare il suo grande sogno. In un video, infatti, Samuele Parodi aveva implorato il direttore artistico di invitarlo sul palco.

Sanremo 2025, Samuele Parodi pronto a realizzare il suo sogno su Rai 1!

Carlo Conti ospiterà sul palco il piccolo Samuele Parodi durante la serata di giovedì 13 febbraio 2025. Si tratta in realtà di un ragazzino di soli 12 anni che ha una passione grande, il festival di Sanremo. Forse, l’intento del conduttore è quello di sottoporlo a qualche test per vedere le sue capacità e mostrare al pubblico una mente così giovane e talentuosa. Ebbene sì, perchè Samuele Parodi non conosce solo i vincitori, ma sa tutto, compresi i testi e i titoli delle canzoni. Proprio per questo, i fan del programma sono curiosi di sapere chi secondo il ragazzo sarà il vincitore di Sanremo 2025, e soprattutto, se ci azzeccherà!

