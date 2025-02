Chi sono i genitori di Samuele Parodi, il bambino di 11 anni che ha conquistato il pubblico di Sanremo grazie alla sua straordinaria abilità nel ricordare ogni minimo particolare di tutte le edizioni del Festival, a partire dagli anni 50 fino alle curiosità più recenti?. La sua passione per il mondo dello spettacolo, in particolare per la musica, il canto e la danza, è sicuramente stata ereditata dalla mamma Marica Coco. ex Miss Cinema 1992 e attrice di film italiani e serie televisive anche molto famose come Don Matteo, Carabinieri e Le Ragazze di Piazza di Spagna.

Proprio lei, che oggi gestisce una agenzia di eventi a Roma, è la più grande sostenitrice del talento di Samuele e infatti accompagna il figlio agli spettacoli, portandolo anche nei backstage delle manifestazioni per fargli conoscere cantanti e personaggi, con i quali poi scatta foto e le condivide sui social. Oltre alla madre con la quale condivide l’amore per l’arte, non si conoscono altri dettagli sul resto della famiglia di Samuele. Marica sembra infatti essere molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale.

Samuele Parodi, chi sono i genitori Marica Coco e Roberto Parodi

Samuele Parodi, il bimbo “so tutto”, esperto del Festival di Sanremo, ha una famiglia legata al mondo dello spettacolo, specialmente da parte di madre Marica Coco che è stata attrice ed ora organizza eventi sempre legati a manifestazioni artistiche. Sul papà del ragazzino invece non si conosce molto, anche se in occasione della partecipazione a Sanremo, alcuni giornali hanno svelato qualche dettaglio in più. Il quotidiano Lavocediimperia ha infatti pubblicato un articolo nel quale si parla delle origini liguri oltre che siciliane del ragazzino, per via della famiglia paterna.

Nella piccola cittadina di Muzio, frazione della provincia di Imperia, molti residenti hanno ricordato il nonno di Samuele di nome Giovanni, oggi scomparso, che era nato lì ma poi si trasferì a Milano con i suoi due figli Lucia e Roberto, che dovrebbe essere proprio il padre del celebre bambino “tuttologo” che dopo aver mostrato il suo talento sul palco dell’Ariston, nonostante la giovane età sembra già pronto ad iniziare una carriera televisiva di successo.