Samuele piange per la fidanzata Claudia ad Amici 2021/ “Ho paura di perderla”

È un fiume di lacrime Samuele dopo la telefonata ricevuta dalla sua fidanzata Claudia. Il nuovo daytime di Amici 2021, in onda su Italia 1, mostra un momento di forte crisi affrontato dal ballerino che, sfogandosi con i compagni, ammette: “Non riesco ad avere più idee che mi possano aiutare con le cose che devo fare anche per la puntata. Tutti si aspettano che possa trovare la chiave ironica ma non riesco a trovare nulla, ci rifletto ma niente.” Veronica Peparini, venuta a sapere del momento di crisi di Samuele, lo chiama in sala per parlarci. Il ballerino svela allora quali sono i suoi sentimenti: “Ci sono delle cose che arrivano da fuori. Sono preoccupato, ho paura di perderla. In quella telefonata mi è mancato il suo supporto, io la aspettavo per prendere un po’ d’aria, vorrei sapere che è lì per me.”

Veronica Peparini cerca allora di incoraggiarlo: “La distanza c’è e c’è stata però tu sei qui a fare una cosa che ami tu ma che ama anche lei. – dichiara la maestra ad Amici 2021, e continua – Se lei capisce perché sei qui e la persona che sei, non dovrebbe esserci questa paura di perderla, anzi!” Poi decide di chiamare la ragazza in modo che Samuele possa parlarci e che entrambi possano esprimere i propri sentimenti. Claudia allora chiarisce: “A me lui manca molto, penso che tutti i problemi che ci sono nella mia testa è perché lui mi manca. Mi manca parlare con lui dopo il cinema, stare abbracciati ma anche stare semplicemente in silenzio.” La telefonata serve a chiarire i dissapori e a far riavvicinare i due ragazzi.

