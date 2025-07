Purtroppo non ce l'ha fatta Samuele Privitera, il 19enne ciclista: dopo la caduta al giro della Valle d'Aosta ha perso la vita

Non ce l’ha purtroppo fatta Samuele Privitera: il giovane ciclista che ieri era caduto sbattendo la testa, è morto nelle scorse ore. Il 19enne ligure, residente nella provincia di Imperia, ha purtroppo esalato l’ultimo respiro nella serata di ieri dopo ore di agonia a seguito della caduta. Samuele Privitera si trovava ricoverato presso l‘ospedale Umberto Parini di Aosta visto che stava correndo proprio il giro della Valle, precisamente il sessantunesimo e tappa fra le più importanti per tutti i giovani ciclisti in erba che vogliono emergere, diventando grandi. Mancavano pochi giorni alla conclusione dell’evento su due ruote, visto che domenica si sarebbe dovuto chiudere, ma dopo la morte del 19enne ciclista la tappa di ieri è stata annullata e molto probabilmente anche l’intera corsa verrà cancellata, in rispetto del gravissimo lutto subito dalla famiglia Privitera. Ma cosa è successo al giovane atleta?

Samuele Privitera, grave ciclista 20enne caduto al Giro Valle d'Aosta/ Schianto choc contro un cancello

Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport attraverso varie testimonianze e notizie ufficiali, Samuele Privitera stava percorrendo un tratto della tappa a circa una cinquantina di chilometri dall’avvio e a 35 dalla conclusione quando molto probabilmente deve avere incontrato un dosso sull’asfalto che gli ha fatto perdere il controllo della bici: il giovane non ha più potuto manovrare il proprio mezzo finendo violentemente contro un cancello e sbattendo la testa. Nella giornata di ieri si parlava anche di un possibile malore, ma questa circostanza non è stata confermata, di conseguenza l’unica causa alla base dell’incidente è stato appunto il terreno “accidentato”.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Jonas Abrahamsen ha vinto l'11^ tappa, brivido per Pogacar!

SAMUELE PRIVITERA, MORTO IL GIOVANE CICLISTA: LA CADUTA A 70 KM/H

Il problema è stato che in quel tratto i corridori stavano andando molto veloce, si parla di circa 70 km/h, e ciò ha ovviamente contribuito ad aggravare in maniera importante la caduta e nel contempo la ferita. Secondo quanto scrive la Rosa nel suo quotidiano online molto probabilmente Samuele Privitera, dopo aver perso il controllo della bici è finito contro un cancello con la testa, o forse – circostanza ancora più grave – contro lo spigolo di una ringhiera di ferro di una casa situata sulla strada. Certo è che chi ha assistito alla scena dal vivo è rimasto scioccato e c’è qualcuno che racconta: “La cosa più brutta che io abbia mai visto”.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Simon Yates ha vinto la 10^ tappa, Ben Healy è maglia gialla!

L’impatto deve essere stato devastante anche perchè il 19enne ciclista, subito dopo lo scontro con la casa, ha subito un infarto, andando in arresto cardiaco. Nel giro di pochi istanti sono intervenuti i medici, poi il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale in codice rosso, dove è stato intubato: nel giro di poche ore è arrivata purtroppo la notizia della sua morte, quella che tutti stavamo temendo.



SAMUELE PRIVITERA, MORTO IL GIOVANE CICLISTA: LE PAROLE DEL DIRETTORE DI GARA

Filippo Borrione, direttore della gara, ha spiegato che dopo l’incidente le ambulanze sono intervenute subito come da prassi, con il medico che ha subito compreso la gravità di quanto accaduto, allertando quindi il 118. Dopo di che c’è stato il trasporto nel nosocomio e il tragico epilogo. Borrione si dice ovviamente amareggiato ma nel contempo di aver fatto “tutto il possibile” pur di salvare la vita al ragazzo.

Samuele Privitera aveva una vita davanti e soprattutto un grande futuro da ciclista tenendo conto che il team per cui correva, la Hagens Berman Jayco, viene considerato fra i più importanti a livello giovanile, una vera e propria fiocina di talenti. Tantissimi infatti i grandi che hanno indossato la stessa maglia come ad esempio Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro d’Italia di cinque anni fa, ed è tra l’altro gestito da un figlio d’arte, Axel Merckx, figlio del grande Eddy. Privitera ha sempre avuto una grande passione per il ciclismo e quando era un ragazzino non si perdeva mai la tappa che passava vicino a casa: ieri purtroppo questo splendido sogno si è infranto per sempre. Aveva iniziato a correre fin da giovanissimo e anche la sua ragazza, di 23 anni, era una ciclista professionista: le due ruote sono state il suo primo amore e purtroppo anche l’ultimo.