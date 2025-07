Come sta Samuele Privitera, dopo caduta choc al Giro Valle d'Aosta: il ciclista 20enne finisce contro un cancello ed è ricoverato in gravi condizioni

Aveva percorso circa 40 chilometri quando Samuele Privitera è caduto. Una giornata da dimenticare al Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc, appuntamento ormai tradizionale del circuito Under 23.

Durante la prima tappa, con partenza e arrivo ad Aosta, a vincere è stato Filippo Agostinacchio, ma la gioia è durata poco: a prevalere sono state le preoccupazioni per le condizioni del giovane corridore.

Non è ancora stata fornita una ricostruzione chiara della dinamica dell’incidente. Si ipotizza anche un possibile malore. Quel che è certo è che il ciclista della Hagens Berman Jayco, nella caduta, ha colpito un cancello e ha perso il casco. Stando a quanto riportato dall’Ansa, avrebbe sbattuto la testa proprio contro il cancello, riportando un grave trauma cranico e andando in arresto cardiaco.

I soccorsi sono stati immediati: Privitera è stato rianimato sul posto e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto Parini, dove le sue condizioni sono state definite gravissime. La prognosi, al momento, resta riservata.

COME STA SAMUELE PRIVITERA DOPO LA CADUTA CHOC

Samuele Privitera è stato soccorso inizialmente da un medico dell’organizzazione, che ha poi allertato il 118. Sul posto è arrivata un’automedica e, dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale.

Ore di grande apprensione, dunque, per il 20enne originario di Imperia. I medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita dopo la caduta avvenuta nel pomeriggio. L’incidente è avvenuto in discesa, tra Saint-Denis e Pontey. Privitera stava affrontando una curva veloce quando è andato a impattare violentemente contro un cancello metallico.

Il giovane aveva cominciato a correre sin da bambino, mettendosi in luce per il suo talento, soprattutto nelle salite. Recentemente era riuscito a entrare nel giro internazionale, vestendo la maglia del team americano Hagens Berman Jayco, considerato un trampolino verso il professionismo. A lui vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione.