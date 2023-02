Samuele Segreto balla per Achille Lauro: “Spazio ai giovani”/Che succede ad Amici 22?

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto presenzia al concerto di Achille Lauro: eliminato al talent?

Samuele Segreto sbaraglia la concorrenza della classe ballo di Amici 22 e balla per Achille Lauro. Che il ballerino sia eliminato ad Amici 22? É l’interrogativo che nasce spontaneo nell’occhio pubblico dal momento che nel web Samuele si lascia immortalare al fianco di Lauro e i due figurano su un palco che non é quello dello studio TV di Amici 22. Da qui, quindi, nasce il sospetto che il ballerino sia stato eliminato o in alternativa si sia auto-eliminato, al talent di Maria De Filippi. Nel web sono virali le immagini esclusive che immortalano il giovane ballerino di hip hop mentre presenzia sul palco del nuovo evento musicale tanto atteso. Si tratta del concerto apertosi per Achille Lauro, uno dei cantautori più rappresentativi della Generazione zeta che il panorama della musica made in Italy attuale possa vantare. Samuele Segreto vinceva nelle ultime settimane il premio messo in palio ad Amici 22, ossia la possibilità di poter prendere parte al concerto di febbraio previsto al Parco della Musica per il cantautore romano. E, sul palco del suo live Achille Lauro, ancor prima di congedarlo dallo show, ha voluto presentare Samuele di Amici 22 agli spettatori del suo live, con parole di stima e incoraggiamento rivolte ai giovani, a inseguire i loro sogni seguendo Samuele come punto di riferimento.

Achille Lauro elogia Samuele Segreto di Amici 22

“Un attimo per questo ragazzo- dichiara nel mezzo della dichiarazione di stima professionale al ballerino che é ancora in corsa per un posto al serale di Amici 22, Samuele Segreto- che oggi è qui con me. Lui sta facendo un grande percorso e chiedo un applauso. Spazio ai giovani”. E le dichiarazioni di Achille Lauro rivolgeva Samuele Segreto, poi, proseguono senza lesinare una sfilza di elogi: “Ti meriti tutto il successo che stai avendo. Sei bello, sei bravo. Continua così. Ricorda che puoi raggiungere quello che vuoi, vai sempre avanti“.

Samu ieri sera al concerto di Achille Lauro.#Amici22 pic.twitter.com/A2dC1mNjn5 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 18, 2023

