Samuele Segreto, eliminato alla seconda puntata serale Amici 22?/ Ecco chi lo boccia!

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto é ultimo nella classifica di Anbeta Toromani: il ballerino é eliminato?

Samuele Segreto é un possibile eliminato alla seconda puntata serale di Amici 22 di Maria De Filippi? Il quesito nasce spontaneo, nell’attesa del secondo appuntamento TV del serale di Amici 22 in onda il 25 marzo 2023, dove si prevede almeno un eliminato o in alternativa ci sarebbero due eliminati, dal talent. Questo sulla scia dei risultati della gara di ballo giudicata da Anbeta Toromani, nel daytime di Amici 22 in onda il 23 marzo 2023. La giudice ed ex allieva storica el talent trona ad Amici, chiamando i sei ballerini concorrenti in corsa per il montepremi finale conteso con i cantanti competitor, ad esibirsi in una sfida agguerrita tra loro.

DIRETTA/ Macedonia del Nord Malta (risultato 0-0) streaming tv video: nessun gol

Alla presa visione delle performance Anbeta Toromani divide la classe ballo di Amici 22 tra promossi e bocciati, tra cui in particolare Samuele Segreto, in una classifica personale stilata al termine della nuova gara canto. Promossi al cospetto di Anbeta Toromani sono Ramon Agnelli, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, rispettivamente primo, secondo e terzo classificato nell’ordine di gradimento stilato dall’esperta stella di ballo dalle origini albanesi. Fuori dalla Top 3, al termine della.gara di ballo, ma sempre promossa e quarta classificata é Isobel Fetiye Kinnear. Bocciati, invece, con qualche critica di Anbeta, sono Maddalena Svevi, Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto, rispettivamente terzultima, penultimo e ultimo classificato, secondo il verdetto della ex Amici.

Diretta/ Italia Inghilterra (risultato 0-1) streaming: Pickford salva su Berardi

Che tra i tre bocciati possa esserci almeno uno tra i nuovi eliminati al serale di Amici 22 all’orizzonte si direbbe un’ipotesi non azzardata. anche perché il parere espresso da Anbeta Toromani, relativamente alla gara di ballo, potrebbe influenzare la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi come indicatore e parere di esperto, alle votazioni adibite per la decretazione dell’eliminazione prevista al serale di Amici 22.

Anbeta Toromani sentenzia su Samuele Segreto e…

Ma quali sono, in sintesi, le critiche mosse sui possibili nuovi eliminati di Amici 22? Se per la quota del circuito canto Cricca e Aaron Cenere si direbbero a rischio, per il ballo, invece, Maddalena rischia grosso rispetto alla incapacità di gestire la sua energia nel movimento. Gianmarco Petrelli ammette di aver registrato una performance nefasta, con tanto di intoppi nella gestione della scenografia alle prese con il divano, per cui approva la posizione bassa in classifica. E l’ultimo classificato e particolarmente a rischio eliminazione, Samuele Segreto é tacciato di essere fuori tempo e di non saper tenere il ritmo musicale. Una critica che lui contesta, non condividendola affatto. Insomma, deludendo fortemente le aspettative dei fan che lo vedono ingiustamente ultimo classificato tra le reazioni social alla sentenza di Anbeta, Samuele Segreto contesta il parere dell’esperta. Una condotta che, al cospetto dei giudici adibiti al serale, potrebbe passare come una mancanza di rispetto verso un parere tecnico, alimentando il rischio eliminazione che incombe su di lui in aggiunta alla compromettente ultima posizione che assume alla nuova gara di ballo.

Diretta/ Norvegia Italia U20 (risultato finale 2-2): pareggio in inferiorità numerica













© RIPRODUZIONE RISERVATA